ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Мнения

ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Уоринг выложил секретные снимки НЛО.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

Самую главную функцию WhatsApp усовершенствовали Учёные вычислили, когда человечество познакомится с инопланетянами Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей Солистка SEREBRO рассказала подписчикам о своей влюблённости Создатели «Очень странных дел» извинились за сексизм Антивирус Касперского обнаружил «не убиваемый» вирус Фанаты словили Бузову на онанизме Поклонники Олега Табакова вспоминают 5 лучших фильмов с его участием Анфиса Чехова назвала признаки настоящего мужчины Apple может выпустить бюджетный MacBook уже этим летом Фанаты советуют Панину учить русский язык Анастасия Волочкова обнародовала «покаянное» письмо бывшего водителя
| | Aston Martin создаст "младшего брата" гиперкара Valkyrie

Aston Martin создаст "младшего брата" гиперкара Valkyrie

Сегодня, 05:00

Компания Aston Martin намерена выпустить ещё один среднемоторный гиперкар, который уже получил прозвище «младший брат Валькирии». Новинка могла бы конкурировать с моделями McLaren P1 и Ferrari LaFerrari, которые уже сняли с производства.

Aston Martin создаст "младшего брата" гиперкара Valkyrie

 

О планах создать новый гиперкар журналистам издания Autocar рассказал глава Aston Martin Энди Палмер. К сожалению, о силовой установке грядущего автомобиля пока ничего не сообщается. Предположительно авто создадут вокруг монокока из карбона, к которому прикрепят алюминиевые подрамники. Инженеры британской марки использует те знания, которые получили при разработке модели Valkyrie.

 

Господин Палмер также заявил, что новый автомобиль станет очередным плодом сотрудничества компании Aston Martin и команды Red Bull. Партнёры намерены открыть дополнительный офис, где будут работать около 130 человек. Он разместится в английском Милтон-Кинсе неподалёку от базы Red Bull. Кроме того, Aston Martin планирует завершить к 2021 году конкурента для Ferrari 488 GTB в лице среднемотороного суперкара с абсолютно новым двигателем.

Aston Martin создаст "младшего брата" гиперкара Valkyrie

 

Aston Martin создаст "младшего брата" гиперкара Valkyrie

 

Aston Martin создаст "младшего брата" гиперкара Valkyrie

 

Aston Martin создаст "младшего брата" гиперкара Valkyrie

 

Напомним, Aston Martin Valkyrie оборудовали 1130-сильной гибридной установкой, которая позволяет ускоряться до 320 км/ч с места за 10,0 секунд. Компания выпустит модель лимитированным тиражом в 150 экземпляров.

 


Яна Васильева
Новости по теме
Стала известна мощность совместного гиперкара Aston Martin и Red Bull
Стала известна мощность совместного гиперкара Aston Martin и Red Bull

Новый гиперкар, разработанный британским Aston Martin совместно с Red Bull получил имя Valkyrie. Новинка обзаведется гибридной силовой установкой, генерирующей

Появились новые подробности о среднемоторном гиперкаре от Aston Martin
Появились новые подробности о среднемоторном гиперкаре от Aston Martin

Компания Aston Martin не оставляет стремлений создать прямого конкурента McLaren P1 и Ferrari LaFerrari, продолжая разработку первого среднемоторного

Aston Martin представил гоночную версию гиперкара Valkyrie
Aston Martin представил гоночную версию гиперкара Valkyrie

Компания Aston Martin недавно презентовала гиперкар Valkyrie, заявив о выпуске 150 дорожных автомобилей и 25 гоночных болидов. Сегодня британские конструкторы

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости