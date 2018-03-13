Aston Martin создаст "младшего брата" гиперкара Valkyrie

Компания Aston Martin намерена выпустить ещё один среднемоторный гиперкар, который уже получил прозвище «младший брат Валькирии». Новинка могла бы конкурировать с моделями McLaren P1 и Ferrari LaFerrari, которые уже сняли с производства.

О планах создать новый гиперкар журналистам издания Autocar рассказал глава Aston Martin Энди Палмер. К сожалению, о силовой установке грядущего автомобиля пока ничего не сообщается. Предположительно авто создадут вокруг монокока из карбона, к которому прикрепят алюминиевые подрамники. Инженеры британской марки использует те знания, которые получили при разработке модели Valkyrie.

Господин Палмер также заявил, что новый автомобиль станет очередным плодом сотрудничества компании Aston Martin и команды Red Bull. Партнёры намерены открыть дополнительный офис, где будут работать около 130 человек. Он разместится в английском Милтон-Кинсе неподалёку от базы Red Bull. Кроме того, Aston Martin планирует завершить к 2021 году конкурента для Ferrari 488 GTB в лице среднемотороного суперкара с абсолютно новым двигателем.

Напомним, Aston Martin Valkyrie оборудовали 1130-сильной гибридной установкой, которая позволяет ускоряться до 320 км/ч с места за 10,0 секунд. Компания выпустит модель лимитированным тиражом в 150 экземпляров.

Яна Васильева