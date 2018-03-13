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| | "КАМАЗ" увеличил производство на 11% в феврале

"КАМАЗ" увеличил производство на 11% в феврале

Сегодня, 06:00

В прошлом месяце российская компания «КАМАЗ» увеличила объём производства на 11% относительно прошлогоднего результата или до 3 267 машинокомплектов. Об этом сообщает «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу компании.

"КАМАЗ" увеличил производство на 11% в феврале

 

С января по февраль 2018 года производство автомобилей КАМАЗ выросло на 8% - до 4 418 грузовиков. В начале текущего месяца с конвейера начали сходить новые седельные тягачи КАМАЗ-65209. Отмечается, что 7 000 таких грузовиков должно быть передано в Торгово-финансовую компанию «КАМАЗ» до конца марта.

 

В целом в текущем году автопроизводитель собирается продать 43100 машин, из которых 37 000 единиц отправятся на домашний рынок, а 6 100 авто экспортируют в другие страны. Согласно плану, выручка ПАО «КАМАЗ» должна достигнуть 171,3 млрд рублей, а чистая прибыль – 1,586 млрд рублей.

Кроме того, в 2018 году компания продолжит реализовывать различные инвестиционные проекты, включая вывод на рынок новых грузовиков линейки К5. Производство К5 КАМАЗ-54901 запланировано на следующий год. В дальнейшем новые модели выйдут на европейский авторынок.


Яна Васильева
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