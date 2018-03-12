Jeep выпустит новый компактный кроссовер на базе Fiat 500

Американские разработчики из компании Jeep, входящей в состав Fiat Chrysler Automobiles, планируют уже в июне нынешнего года представить новый компактный кроссовер начального уровня. По данным инсайдеров, модель получит шасси от итальянского хэтчбека Fiat 500.

Васисуалий Мурчалов