ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Мнения

ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Уоринг выложил секретные снимки НЛО.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

Учёные вычислили, когда человечество познакомится с инопланетянами Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей Солистка SEREBRO рассказала подписчикам о своей влюблённости Создатели «Очень странных дел» извинились за сексизм Антивирус Касперского обнаружил «не убиваемый» вирус Фанаты словили Бузову на онанизме Поклонники Олега Табакова вспоминают 5 лучших фильмов с его участием Анфиса Чехова назвала признаки настоящего мужчины Apple может выпустить бюджетный MacBook уже этим летом Фанаты советуют Панину учить русский язык Анастасия Волочкова обнародовала «покаянное» письмо бывшего водителя Эксперты: 18 марта огромный астероид приблизится к Земле
| | Jeep выпустит новый компактный кроссовер на базе Fiat 500

Jeep выпустит новый компактный кроссовер на базе Fiat 500

Вчера, 22:00
Американские разработчики из компании Jeep, входящей в состав Fiat Chrysler Automobiles, планируют уже в июне нынешнего года представить новый компактный кроссовер начального уровня. По данным инсайдеров, модель получит шасси от итальянского хэтчбека Fiat 500.

Jeep выпустит новый компактный кроссовер на базе Fiat 500

 

На портале VistaNews сообщается, что сегодня приоритетными для компании Jeep проектами являются большие внедорожники, такие как Grand Commander и Grand Wagoneer, но при этом американцы готовят и новую модель начального уровня. Ранее такая информация распространялась исключительно на уровне слухов, но теперь данные подтвердил Майк Мэнли, глава компании Jeep.

Господин Мэнли отметил, что новинка будет показа публике в июне 2018 года, но пока нет информации о том, будет ли это концепт или серийная модель. Модель получит ту же производственную платформу, на которой базируются Fiat 500 и Fiat Panda.

Ожидается, что новинка не доберется до американских дилерских центров, ведь модель прежде всего ориентирована на Европу и будет производиться на заводе в Fiat в Италии. В модельной линейке бренда кроссовер расположится на ступень ниже существующего Jeep Renegade.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Новый Jeep Grand Wagoneer окажется роскошнее Grand Cherokee
Новый Jeep Grand Wagoneer окажется роскошнее Grand Cherokee

Американская компания Jeep готовит к премьере новый полноразмерный внедорожник Jeep Grand Wagoneer, который будет представлен уже в обозримом будущем. Новинка

Jeep планирует выпустить новый «крошечный» внедорожник
Jeep планирует выпустить новый «крошечный» внедорожник

На данный момент самой компактной моделью от компании Jeep является внедорожник Jeep Renegade, который имеет 3 960 мм длины и 1 520 мм высоты, но в будущем

Jeep выпустит в 2015 году новый флагман Wagoneer
Jeep выпустит в 2015 году новый флагман Wagoneer

Американский концерн Jeep, принадлежащий итальянской компании Fiat, покажет в 2015 году свою флагманскую модель – внедорожник Wagoneer.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости