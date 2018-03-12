Jeep выпустит новый компактный кроссовер на базе Fiat 500

На портале VistaNews сообщается, что сегодня приоритетными для компании Jeep проектами являются большие внедорожники, такие как Grand Commander и Grand Wagoneer, но при этом американцы готовят и новую модель начального уровня. Ранее такая информация распространялась исключительно на уровне слухов, но теперь данные подтвердил Майк Мэнли, глава компании Jeep.
Господин Мэнли отметил, что новинка будет показа публике в июне 2018 года, но пока нет информации о том, будет ли это концепт или серийная модель. Модель получит ту же производственную платформу, на которой базируются Fiat 500 и Fiat Panda.
Ожидается, что новинка не доберется до американских дилерских центров, ведь модель прежде всего ориентирована на Европу и будет производиться на заводе в Fiat в Италии. В модельной линейке бренда кроссовер расположится на ступень ниже существующего Jeep Renegade.