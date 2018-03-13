Mitsubishi может выпустить ещё один кроссовер

Японская компания Mitsubishi, которая с 2017 года присоединилась к альянсу Renault-Nissan, планирует выпустить совершенно новый кроссовер. Зарубежные эксперты уверены, что речь идёт о возрожденном внедорожнике Mitsubishi Montero, который ранее являлся знаковой для бренда моделью.

Васисуалий Мурчалов

Цунесиро Кунимото главный дизайнер компании Mitsubishi, во время общения с журналистами портала CarBuzz подтверди, что японский бренд действительно занимается разработкой нового кроссовера. Более подробная информация о модели не была раскрыта, но господин Кунимото отметил, что после вхождения в состав Renault-Nissan бренд получил доступ к широкому выбору технологий.Господин Кунимото намекнул, что новый внедорожник будет иметь много общего с Mitsubishi Montero, который получил последнее обновление в 2006 году и с тех пор был снят с производства. Ожидается, что модель будет спроектирована на новой платформе, которая заимствована у кроссоверов Nissan.Отмечается, что работа по созданию модели уже начата, а товарная версия автомобиля получит плагин-гибридный вариант исполнения. Разработчики отмечают, что более подробная информация об автомобиле будет раскрыта в нынешнем году.