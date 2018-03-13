ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Мнения

ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Уоринг выложил секретные снимки НЛО.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

Самую главную функцию WhatsApp усовершенствовали Учёные вычислили, когда человечество познакомится с инопланетянами Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей Солистка SEREBRO рассказала подписчикам о своей влюблённости Создатели «Очень странных дел» извинились за сексизм Антивирус Касперского обнаружил «не убиваемый» вирус Фанаты словили Бузову на онанизме Поклонники Олега Табакова вспоминают 5 лучших фильмов с его участием Анфиса Чехова назвала признаки настоящего мужчины Apple может выпустить бюджетный MacBook уже этим летом Фанаты советуют Панину учить русский язык Анастасия Волочкова обнародовала «покаянное» письмо бывшего водителя
| | Mitsubishi может выпустить ещё один кроссовер

Mitsubishi может выпустить ещё один кроссовер

Сегодня, 07:00
Японская компания Mitsubishi, которая с 2017 года присоединилась к альянсу Renault-Nissan, планирует выпустить совершенно новый кроссовер. Зарубежные эксперты уверены, что речь идёт о возрожденном внедорожнике Mitsubishi Montero, который ранее являлся знаковой для бренда моделью.

Mitsubishi может выпустить ещё один кроссовер

 

Цунесиро Кунимото главный дизайнер компании Mitsubishi, во время общения с журналистами портала CarBuzz подтверди, что японский бренд действительно занимается разработкой нового кроссовера. Более подробная информация о модели не была раскрыта, но господин Кунимото отметил, что после вхождения в состав Renault-Nissan бренд получил доступ к широкому выбору технологий.

Господин Кунимото намекнул, что новый внедорожник будет иметь много общего с Mitsubishi Montero, который получил последнее обновление в 2006 году и с тех пор был снят с производства. Ожидается, что модель будет спроектирована на новой платформе, которая заимствована у кроссоверов Nissan.

Отмечается, что работа по созданию модели уже начата, а товарная версия автомобиля получит плагин-гибридный вариант исполнения. Разработчики отмечают, что более подробная информация об автомобиле будет раскрыта в нынешнем году.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Гибридный Mitsubishi Outlander PHEV обновился и получил новый мотор
Гибридный Mitsubishi Outlander PHEV обновился и получил новый мотор

Японская компания Mitsubishi, которая в 2017 году присоединилась к альянсу Renault-Nissan, презентовала рестайлинговую версию плагин-гибридного кроссовера

Mitsubishi и Renault-Nissan создадут новый Lancer на базе CMF
Mitsubishi и Renault-Nissan создадут новый Lancer на базе CMF

Компания Mitsubishi ведет переговоры с Renault-Nissan о совместной разработке нового седана Lancer. Предполагается, что платформой для автомобиля послужит

Mitsubishi представит купеобразный кроссовер e-Evolution в Токио
Mitsubishi представит купеобразный кроссовер e-Evolution в Токио

Mitsubishi анонсировала новую концепцию, которая будет представлена в следующем месяце на автосалоне в Токио. Автомобиль получил название Mitsubishi

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости