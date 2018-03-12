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| | Озвучены российские цены на новый внедорожник Volkswagen Teramont

Озвучены российские цены на новый внедорожник Volkswagen Teramont

Сегодня, 16:21
Российские дилеры Volkswagen начали принимать предварительные заказы на новый семиместный внедорожник Volkswagen Teramont, который на рынке Соединенных Штатов реализуется под именем Atlas. За новинку в базовом варианте исполнения придётся выложить 2 799 000, а всего россиянам доступны четыре комплектации модели.

Озвучены российские цены на новый внедорожник Volkswagen Teramont

 

Новый Volkswagen Teramont оказался значительно дешевле флагманского внедорожника Volkswagen Touareg, который на российском рынке стоит минимум 3 029 000 рублей. Модель приводится в движение 2,0-литровым турбированным мотором с четырьмя цилиндрами, который имеет отдачу в 220 лошадиных сил. Кроме того, для заказа доступна модель с 3,6-литровым мотором, отдача которого достигает 280 «лошадок».

Российская версия Volkswagen Teramont доступна в четырех различных комплектациях, а уже в базовом варианте исполнения автомобиль оснащается светодиодной оптикой, 8,0-дюймовым мультимедийным комплексом, а также трёхзонным климат-контролем.

Озвучены российские цены на новый внедорожник Volkswagen Teramont

 

«Топовый» Volkswagen Teramont оснащается камерой кругового обзора, круиз-контролем и системой навигации, цифровой приборной панелью, адаптивной оптикой, 20-дюймовыми алюминиевыми дисками и многим другим. Такая версия стоит уже 3 779 000 рублей. Система полного привода 4Motion включена во все комплектации.
Васисуалий Мурчалов
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