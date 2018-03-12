Озвучены российские цены на новый внедорожник Volkswagen Teramont

Российские дилеры Volkswagen начали принимать предварительные заказы на новый семиместный внедорожник Volkswagen Teramont, который на рынке Соединенных Штатов реализуется под именем Atlas. За новинку в базовом варианте исполнения придётся выложить 2 799 000, а всего россиянам доступны четыре комплектации модели.

Новый Volkswagen Teramont оказался значительно дешевле флагманского внедорожника Volkswagen Touareg, который на российском рынке стоит минимум 3 029 000 рублей. Модель приводится в движение 2,0-литровым турбированным мотором с четырьмя цилиндрами, который имеет отдачу в 220 лошадиных сил. Кроме того, для заказа доступна модель с 3,6-литровым мотором, отдача которого достигает 280 «лошадок».Российская версия Volkswagen Teramont доступна в четырех различных комплектациях, а уже в базовом варианте исполнения автомобиль оснащается светодиодной оптикой, 8,0-дюймовым мультимедийным комплексом, а также трёхзонным климат-контролем.

Васисуалий Мурчалов

«Топовый» Volkswagen Teramont оснащается камерой кругового обзора, круиз-контролем и системой навигации, цифровой приборной панелью, адаптивной оптикой, 20-дюймовыми алюминиевыми дисками и многим другим. Такая версия стоит уже 3 779 000 рублей. Система полного привода 4Motion включена во все комплектации.