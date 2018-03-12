Начались продажи обновленного пикапа Honda Ridgeline

Японские машиностроители начали продажи обновленного пикапа Honda Ridgeline. Первым рынком для новинки стали США. Американцы могут купить транспортное средство по цене от 29 990 долларов в исполнении 2WD RT.

По словам разработчиков, обновленный пикап Honda Ridgeline является идеальным решением для тех, кто любит активный отдых. Одной из особенностей новинки является система Dual Action Tailgate, которая обеспечивает простой доступ к вещам в багажнике, защищенном от дождя, снега, жары и холода. Также в багажном отделении имеются стереосистема и розетка. По словам разработчиков, обновленный пикап Honda Ridgeline является идеальным решением для тех, кто любит активный отдых. Одной из особенностей новинки является система Dual Action Tailgate, которая обеспечивает простой доступ к вещам в багажнике, защищенном от дождя, снега, жары и холода. Также в багажном отделении имеются стереосистема и розетка.

Обновленный Honda Ridgeline получил 8-дюймовый сенсорный дисплей для мультимедийной системы. Информационно-развлекательный комплекс поддерживает сервисы Android Auto и Apple CarPlay. Машина также оснащена климатической установкой на три зоны. Кресло водителя пикапа регулируется в восьми позициях.

Обновленный пикап Honda Ridgeline в версиях RT, Sport и RTL обзавелся вторым USB-портом. В версиях RTL и RTL-T машина доработана раздвижным задним окном и люком. Также для автомобиля предусмотрены оригинальные аксессуары.

Моторный отсек пикапа Honda Ridgeline занят 3,5-литровой установкой i-VTEC V6. Она комплектуется шестидиапазонной автоматической трансмиссией. Производительность силовой установки машины составляет 280 л.с. Моторный отсек пикапа Honda Ridgeline занят 3,5-литровой установкой i-VTEC V6. Она комплектуется шестидиапазонной автоматической трансмиссией. Производительность силовой установки машины составляет 280 л.с.

Иван Головин