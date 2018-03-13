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| | Обновленный Mercedes-Benz SL дебютирует уже в 2020 году

Обновленный Mercedes-Benz SL дебютирует уже в 2020 году

Сегодня, 08:00
Немецкие разработчики из компании Mercedes-Benz планируют возродить линейку автомобилей Mercedes-Benz SL. Отмечается, что основными особенностями модели станет сниженная масса, а также все черты, характерные для класса Grand Tourer.

Обновленный Mercedes-Benz SL дебютирует уже в 2020 году

 

Дитер Цетше, глава немецкой компании Mercedes-Benz, во время общения с журналистами на международном автосалоне в Женеве заявил, что бренд планирует возродить автомобили линейки Mercedes-Benz SL. Господин Цетше отметил, что споркары семейства по-прежнему будут лёгкими и быстрыми, но кроме того получат и «потрясающую особенность». Именно на данный фактор будет сделан основной упор.

Стоит отметить, что за последнее десятилетие автомобили линейки Mercedes-Benz SL показывали не лучшие результаты продаж, поэтому разработчики даже хотели отказаться от таких моделей. Ожидается, что новинка дебютирует на рынке в 2021 году, поэтому публичную премьеру стоит ожидать годом ранее.

Напомним, что модели Mercedes-Benz Sport Leicht (спортивный легкий) производятся с 1957 года и по больше части являются родстерами класса GT. На сегодняшний день линейка насчитывает шесть поколений, а также несколько версий от подразделения Mercedes-AMG.
Васисуалий Мурчалов
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