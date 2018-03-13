Состоялась премьера нового Ford Mustang California Special

Американские разработчики из компании Ford уже летом нынешнего года планируют вывести на рынок новый маслкар Ford Mustang California Special. Модель является «наследником» одноименного спорткара, который выпускался в 1968 году и базировался на Ford Mustang Shelby GT.

Согласно данным разработчиков, новый Ford Mustang California Special базируется на максимальном варианте исполнения Ford Mustang GT, но имеет целый ряд отличий от заводского автомобиля. Новинка поставлена на пятиспицевые алюминиевые диски колес, на задней части кузова расположился шильдик, который знаком по модели 1968 года.Что касается технических характеристик, то новый Ford Mustang California Special приводится в движение 5,0-литровым мотором V8 с турбонаддувом, который имеет отдачу в 460 лошадиных сил. Динамические характеристики автомобиля пока не раскрываются.

Васисуалий Мурчалов

Среди других особенностей автомобиля стоит выделить особый аэродинамический обвес Ford Performance Package, а также премиальную аудиосистему Bang & Olufsen с десятью динамиками и мощностью в 1000 Вт. Продажи автомобиля стартуют летом 2018 года, но стоимость пока не озвучена.