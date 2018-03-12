Показаны новые рендеры люксового седана KIA Quoris

Южнокорейские машиностроители представили в глобальной сети новые рендеры люксового седана KIA Quoris второй генерации. Автомобиль выглядит современно и презентабельно.

Недавно корейцы опубликовали в интернете видеоролик, в котором новый седан KIA Quoris показался только в профиль. Теперь же разработчики показали визуализации, на основании которых можно сформировать практически полное представление о внешнем виде люксовой модели.

Экстерьер нового KIA Quoris выглядит гораздо интереснее, по сравнению с предшественником модели. При этом автомобиль нельзя назвать оригинальным, так как он похож на такие машины как Mercedes-Benz S-Class и BMW 6 Series Gran Coupe. Однако это не делает новинку менее красивой.

Разработчики пока не делятся подробностями нового седана KIA Quoris. Известно, что новинка получит тесную связь моделью Genesis G90, и в базовом исполнении будет продаваться с задним приводом, а полный привод для машины сделают в качестве опции.

Ожидается, что моторный отсек седана KIA Quoris второй генерации займет 3,3-литровый мотор V6 с двумя турбинами. Также для машины подготовят опциональный 5-литровый V8. Для обоих агрегатов предусмотрена восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия.

Разработчики рассказали, что экстерьер седана KIA Quoris второго поколения является заслугой дизайнеров из Южной Кореи и США. Это значит, что у модели появился шанс вернуться на североамериканский рынок.

Иван Головин