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| | Показаны новые рендеры люксового седана KIA Quoris

Показаны новые рендеры люксового седана KIA Quoris

Сегодня, 18:44
Южнокорейские машиностроители представили в глобальной сети новые рендеры люксового седана KIA Quoris второй генерации. Автомобиль выглядит современно и презентабельно.
 

Показаны новые рендеры люксового седана KIA Quoris

 

Недавно корейцы опубликовали в интернете видеоролик, в котором новый седан KIA Quoris показался только в профиль. Теперь же разработчики показали визуализации, на основании которых можно сформировать практически полное представление о внешнем виде люксовой модели.
 
Экстерьер нового KIA Quoris выглядит гораздо интереснее, по сравнению с предшественником модели. При этом автомобиль нельзя назвать оригинальным, так как он похож на такие машины как Mercedes-Benz S-Class и BMW 6 Series Gran Coupe. Однако это не делает новинку менее красивой.
 
Разработчики пока не делятся подробностями нового седана KIA Quoris. Известно, что новинка получит тесную связь моделью Genesis G90, и в базовом исполнении будет продаваться с задним приводом, а полный привод для машины сделают в качестве опции.
 
Ожидается, что моторный отсек седана KIA Quoris второй генерации займет 3,3-литровый мотор V6 с двумя турбинами. Также для машины подготовят опциональный 5-литровый V8. Для обоих агрегатов предусмотрена восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия.

 

Показаны новые рендеры люксового седана KIA Quoris

 

Показаны новые рендеры люксового седана KIA Quoris

 

Разработчики рассказали, что экстерьер седана KIA Quoris второго поколения является заслугой дизайнеров из Южной Кореи и США. Это значит, что у модели появился шанс вернуться на североамериканский рынок.

Иван Головин
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