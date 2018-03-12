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| | Новый Honda Ridgeline 2019 дебютировал на рынке

Новый Honda Ridgeline 2019 дебютировал на рынке

Сегодня, 15:30
На автомобильном рынке Соединенных Штатов стартовали продажи нового производительного пикапа Honda Ridgeline 2019 модельного года. Новинка получила несколько посвежевшую внешность, а также модернизированное грузовое пространство.

Новый Honda Ridgeline 2019 дебютировал на рынке

 

Разработчики отметили, что основным преимуществом нового Honda Ridgeline 2019 является практичное багажное пространство, которое имеет дополнительные грузовые отсеки под полом – там можно разместить запасное колесо и другие грузы. Кроме того, дверца багажника может открываться вниз и влево. В плане внешности модель изменилась не столь значительно.

В список оснащения нового Honda Ridgeline 2019 входит трёхзонная климатическая система, а также современный информационно-развлекательный центр с Apple CarPlay и Android Auto. Также владельцев порадует сидение водителя с электрорегулировкой и поясничной поддержкой.

Новый Honda Ridgeline 2019 дебютировал на рынке

 

Под капотом пикапа скрывается 3,5-литровый бензиновый мотор V6, который способен обеспечить отдачу в 280 лошадиных сил при 355 Нм. Базовый Honda Ridgeline 2019 стоит 29 990 долларов (примерно 1 709 000 рублей), а за версию с полным приводом придётся выложить как минимум 35 290 долларов (2 010 000 рублей). «Топовый» Honda Ridgeline Black Edition обойдется в 43 420 долларов (2 473 000 рублей).
Васисуалий Мурчалов
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