Новый Honda Ridgeline 2019 дебютировал на рынке

На автомобильном рынке Соединенных Штатов стартовали продажи нового производительного пикапа Honda Ridgeline 2019 модельного года. Новинка получила несколько посвежевшую внешность, а также модернизированное грузовое пространство.

Разработчики отметили, что основным преимуществом нового Honda Ridgeline 2019 является практичное багажное пространство, которое имеет дополнительные грузовые отсеки под полом – там можно разместить запасное колесо и другие грузы. Кроме того, дверца багажника может открываться вниз и влево. В плане внешности модель изменилась не столь значительно.В список оснащения нового Honda Ridgeline 2019 входит трёхзонная климатическая система, а также современный информационно-развлекательный центр с Apple CarPlay и Android Auto. Также владельцев порадует сидение водителя с электрорегулировкой и поясничной поддержкой.

Васисуалий Мурчалов

Под капотом пикапа скрывается 3,5-литровый бензиновый мотор V6, который способен обеспечить отдачу в 280 лошадиных сил при 355 Нм. Базовый Honda Ridgeline 2019 стоит 29 990 долларов (примерно 1 709 000 рублей), а за версию с полным приводом придётся выложить как минимум 35 290 долларов (2 010 000 рублей). «Топовый» Honda Ridgeline Black Edition обойдется в 43 420 долларов (2 473 000 рублей).