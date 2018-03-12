«Таинственный» кроссовер от Renault получит старую платформу

Компания Renault планирует выпустить совершенно новый кроссовер, производство которого будет налажено на заводе компании в Москве. Ожидается, что модель получит старую модульную платформу и станет последним автомобилем, использующим данное шасси.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным российских изданий, которые ссылаются на собственные источники в Renault, новый кроссовер бренда будет представлять собой более дорогую и премиальную версию популярного Renault Duster. Новинка будет базироваться на платформе B0, которая в настоящее время является основой для всех произведенных в России Renault.Примечательно, что схожий кроссовер к 2020 году дебютирует и на автомобильном рынке Китая, но при этом «азиатский» автомобиль получит более современное шасси, чем модель для России. В остальном, модели будут схожи в плане дизайна и оснащения.После китайского дебюта новый кроссовер будет представлен на европейском рынке, где также будет использована современная платформа CFM-B. Данная платформа уже лежит в основе рестайлинговых Renault Clio и Nissan Micra. В будущем шасси станет основой для всех моделей бюджетного румынского бренда Dacia.