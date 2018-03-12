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| | В феврале рынок новых грузовиков в России вырос почти на 40%

В феврале рынок новых грузовиков в России вырос почти на 40%

Сегодня, 13:32
В феврале минувшего года российские автодилеры продали 6 000 грузовых машин без пробега, что на 39,5% превышает результат годичной давности. Об этом информируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

В феврале рынок новых грузовиков в России вырос почти на 40%

 

На рынке новых грузовиков, как и ранее, лидирует российская компания «КАМАЗ», которая в прошлом месяце заняла треть от общего объёма реализации. Так, в России было продано 2 000 грузовиков марки КАМАЗ, что на 19,7% больше показателя за последний зимний месяц 2017 года.
Вторую позицию занял ГАЗ, чьи продажи увеличились на 26,8% в годовом сравнении или до 648 экземпляров. На третьей строчке разместился шведский производитель Volvo благодаря 461 проданному грузовику, что соответствует росту на 77,3% относительно прошлого года.
В ТОП-5 самых популярных марок на российском рынке новых грузовых авто вошли также MAN и Scania, продажи которых в феврале составили 398 (+131,4%) и 396 (+84,2%) машин. За первые два месяца текущего года в РФ удалось реализовать 10 900 новых грузовиков, что на 37,9% больше, чем годом ранее.


Яна Васильева
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