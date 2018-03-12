На рынке новых грузовиков, как и ранее, лидирует российская компания «КАМАЗ», которая в прошлом месяце заняла треть от общего объёма реализации. Так, в России было продано 2 000 грузовиков марки КАМАЗ, что на 19,7% больше показателя за последний зимний месяц 2017 года.
В феврале рынок новых грузовиков в России вырос почти на 40%Сегодня, 13:32
В ноябре российский рынок новых грузовых автомобилей вырос до 8,6 тыс. экземпляров, что на 56,9% превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщает "АВТОСТАТ".
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России было продано 5,6 тыс. новых грузовых автомобилей. Это на 68,6% большее, чем в мае прошлого года.
Машиностроительное предприятие «КАМАЗ» с января по май текущего года реализовало в России 10,2 тысячи тягачей. Спрос на отечественную грузовую технику в РФ по