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| | Анонсированы продажи нового вседорожника Nissan Terra

Анонсированы продажи нового вседорожника Nissan Terra

Сегодня, 14:55
Японские машиностроители анонсировали китайские продажи нового полноприводного вседорожника Nissan Terra. Транспортное средство уже полностью разработано, и появится у дилеров в КНР в середине апреля текущего года.

 

Анонсированы продажи нового вседорожника Nissan Terra

 

Основой для нового вседорожника Nissan Terra послужила также архитектура, на которой построена модель Navara актуальной генерации. Кроссовер внешне похож на своего соплатформенника. Автомобиль выглядит достаточно агрессивно за счет фирменной радиаторной решетки, головной оптики со светодиодными ДХО, переднего бампера и массивного воздухозаборника.
 
Салон вседорожника Nissan Terra во многом повторяет интерьер Navara. Машина оснащена такими же передней панелью, центральной консолью, трехспицевым рулевым колесом, сходим блоком управления климатической установки. Новый рамный вседорожник Nissan Terra имеет габариты 4882х1850х1835 мм. Размер колесной базы машины составляет 2850 мм. Клиренс автомобиля равен 219 мм. Автомобиль получил колеса размером 255/60 R18. Машина будет продаваться с пяти- и семиместным салоном.
 

Анонсированы продажи нового вседорожника Nissan Terra

 

Анонсированы продажи нового вседорожника Nissan Terra

 


Моторный отсек нового Nissan Terra занимает атмосферная бензиновая установка QR25 объемом 2,5 л. Ее производительность составляет 184 л.с. Для агрегата предусмотрены 7-АКПП и 6-МКПП. В первом случае расход топлива новинки составит 9,2 л на 100 км пути в смешанном цикле. С МКПП этот показатель снизится до 8,9 л.

Иван Головин
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