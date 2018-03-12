Volkswagen AG разработает "общую" платформу для электрокаров

Немецкий Volkswagen AG разработает новую платформу, которую используют на всех будущих электрокарах премиальных брендов Bentley, Porsche и Audi, принадлежащих концерну. Отмечается, что новую платформу начнут применять в 2022 году.

Яна Васильева

На недавнем интервью зарубежным журналистам официальный представитель Volkswagen заявил, что в скором времени стартует разработка архитектуры для грядущих моделей на электротяге, которую назовут Premium Platform Electric (PPE). На ней планируется строить электромобили марок Bentley, Porsche и Audi.Любопытно, что новая PPE будет создана в трёх вариациях, над двумя из которых работают инженеры Audi. Третью версию «тележки» создадут специалисты из Porsche.Ранее получила подтверждение информация, что в скором времени дебютируют электрокары Porsche Mission E и Audi E-Tron Quattro. При этом седан Mission E и универсал Mission E Cross Turismo было решено сконструировать на шасси J1. В свою очередь в основу кроссовера E-Tron Quattro легла архитектура MLB. С 2022 года компании намерены перейти на новую PPE.