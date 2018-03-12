Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

Ученые: Секс в старости является лучшим лекарством от маразма Появилось видео испытаний снарядов «Краснополь» Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет весной Nokia 9 получит встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев Священник из Армении раскрыл тайну о схождении Благодатного огня Очки лишние: На обнаженную Водонаеву в ванне взъелись поклонники Юлия Самойлова выступит на «Евровидении-2018» с песней I Won't Break В Шереметьево врачи констатировали смерть пассажира Киллер из ореховской группировки рассказал, как он испытал кайф после первого убийства Жителям Солсбери советуют продезинфицировать вещи из-за отравления Скрипаля Путин рассказал, чего он не простит никогда Лекарство от старости попадет в аптеки России через 3 года
| | Mercedes-AMG не планирует создавать конкурента Lamborghini Urus

Mercedes-AMG не планирует создавать конкурента Lamborghini Urus

Сегодня, 10:54
Немецкое подразделение Mercedes-AMG не планирует разрабатывать собственный экстремальный внедорожник, который не будет являться «заряженной» версией модели Mercedes-Benz. Разработчики уверены, что такой автомобиль составит нежелательную конкуренцию другим SUV от Mercedes-Benz.

Mercedes-AMG не планирует создавать конкурента Lamborghini Urus

 

Тобиас Моерс, глава подразделения Mercedes-AMG, во время общения с журналистами Automotive News рассказал, что суббренд не планирует выпускать собственный производительный внедорожник. Господин Моерс уверен, что такой шаг снизит спрос на существующие модели, среди которых отмечается Mercedes-AMG GLA 45 и Mercedes-AMG GLS 63.

«Мы должны учитывать, что AMG имеет бизнес-ответственность перед Mercedes-Benz, поэтому выпуск собственного внедорожника негативно скажется на модельной линейке. В выпуске такого автомобиля нет смысла», – заявил господин Моерс.

Стоит отметить, что Mercedes-AMG имеет две собственные модели, которые не являются доработанными автомобилями от Mercedes-Benz. Речь идёт о линейке суперкаров Mercedes-AMG GT, а также о гиперкаре Mercedes-AMG Project One. Ранее эксперты были уверены в том, что собственный внедорожник Mercedes-AMG смог бы составить конкуренцию новому Lamborghini Urus и находящемуся в разработке кроссоверу Ferrari.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
«Заряженный» хэтчбек Mercedes-AMG A45 окажется лучше McLaren Senna
«Заряженный» хэтчбек Mercedes-AMG A45 окажется лучше McLaren Senna

Компания Mercedes-Benz не так давно представила хэтчбек Mercedes-Benz A-Class нового поколения, а также раскрыла информацию о 300-сильном Mercedes-AMG A35.

Производство гиперкара Mercedes-AMG Project One могут наладить в Великобритании
Производство гиперкара Mercedes-AMG Project One могут наладить в Великобритании

Компания Mercedes-Benz не исключает возможность размещения производственного конвейера по сборке гиперкара Mercedes-AMG Project One в Великобритании. Об этом

Mercedes-AMG рассчитывает в 2017 году продать 100 000 автомобилей
Mercedes-AMG рассчитывает в 2017 году продать 100 000 автомобилей

Как сообщалось ранее, в 2016 году подразделение Mercedes-Benz отчиталось о продаже 99 235 автомобилей, что на 44,1% больше, чем результаты 2015 года. В 2017

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости