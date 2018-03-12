Mercedes-AMG не планирует создавать конкурента Lamborghini Urus

Немецкое подразделение Mercedes-AMG не планирует разрабатывать собственный экстремальный внедорожник, который не будет являться «заряженной» версией модели Mercedes-Benz. Разработчики уверены, что такой автомобиль составит нежелательную конкуренцию другим SUV от Mercedes-Benz.

Васисуалий Мурчалов

Тобиас Моерс, глава подразделения Mercedes-AMG, во время общения с журналистами Automotive News рассказал, что суббренд не планирует выпускать собственный производительный внедорожник. Господин Моерс уверен, что такой шаг снизит спрос на существующие модели, среди которых отмечается Mercedes-AMG GLA 45 и Mercedes-AMG GLS 63.«Мы должны учитывать, что AMG имеет бизнес-ответственность перед Mercedes-Benz, поэтому выпуск собственного внедорожника негативно скажется на модельной линейке. В выпуске такого автомобиля нет смысла», – заявил господин Моерс.Стоит отметить, что Mercedes-AMG имеет две собственные модели, которые не являются доработанными автомобилями от Mercedes-Benz. Речь идёт о линейке суперкаров Mercedes-AMG GT, а также о гиперкаре Mercedes-AMG Project One. Ранее эксперты были уверены в том, что собственный внедорожник Mercedes-AMG смог бы составить конкуренцию новому Lamborghini Urus и находящемуся в разработке кроссоверу Ferrari.