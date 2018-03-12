Volkswagen покажет новый Touareg на автосалоне в Пекине

Официальная презентация грядущего поколения Volkswagen Touareg состоится 23 марта в Пекине. Данный автосалон был выбран неслучайно, ведь в Китае ежегодно продают наибольшее количество автомобилей в мире, а также пользуются высоким спросом кроссоверы и внедорожники.

В преддверии премьеры руководство Volkswagen решило распространить видеоролик, посвященный истории модели Touareg. За 16 лет существования внедорожник практически не менялся внешне, однако автомобиль 2019 модельного года отличается спортивным, но элегантным дизайном.

За счёт использования новой платформы масса Volkswagen Touareg снизилась на 100 килограммов. Новинку оборудовали передовыми электронными ассистентами, в том числе полностью цифровой панелью приборов и мультимедийной системой с большим экраном. Помимо этого, внедорожник стал мощнее и экономичнее предшественника.

Отметим, что Volkswagen Touareg 2002 года удалось распродать в количестве более 1 000 000 экземпляров. Руководство немецкой компании рассчитывает, что новинка станет не менее популярной. Сборку автомобиля планируется наладить на автозаводе в Словакии.

Яна Васильева