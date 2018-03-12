Toyota и BMW преодолевают сложности в партнерстве

Баварский бренд BMW и японская корпорация Toyota совместно разрабатывают спорткары Toyota Supra и BMW Z4. Представители Toyota отметили, что между разработчиками из двух компаний очень часто возникают разногласия, но все же сотрудничество можно назвать очень эффективным.

Васисуалий Мурчалов

Тетсую Тада, главный инженер проекта по созданию возрожденного Toyota Supra, во время общения с журналистами Road & Track рассказал, что у BMW и Toyota много разногласий в понимании того, как стоит разрабатывать автомобили. Менталитет Японии и Германия очень отличается, поэтому обоим командам пришлось преодолеть множество сложностей.Господин Тада напомнил, что переговоры о начале сотрудничества были начаты ещё в 2012 году, после чего потребовалось ещё два года для нахождения точек соприкосновения в дизайне и инжиниринге.По словам представителя Toyota, японцы и немцы не пытались работать с общей идеей – вместо этого было решено создать два разных спорткара, которые используют некоторые общие детали. Господин Тада заверил, что новый Toyota Supra не является «японской версией» BMW Z4, так как речь идёт о совершенно разных машинах.