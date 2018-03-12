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| | Toyota и BMW преодолевают сложности в партнерстве

Toyota и BMW преодолевают сложности в партнерстве

Сегодня, 09:53
Баварский бренд BMW и японская корпорация Toyota совместно разрабатывают спорткары Toyota Supra и BMW Z4. Представители Toyota отметили, что между разработчиками из двух компаний очень часто возникают разногласия, но все же сотрудничество можно назвать очень эффективным.

Toyota и BMW преодолевают сложности в партнерстве

 

Тетсую Тада, главный инженер проекта по созданию возрожденного Toyota Supra, во время общения с журналистами Road & Track рассказал, что у BMW и Toyota много разногласий в понимании того, как стоит разрабатывать автомобили. Менталитет Японии и Германия очень отличается, поэтому обоим командам пришлось преодолеть множество сложностей.

Господин Тада напомнил, что переговоры о начале сотрудничества были начаты ещё в 2012 году, после чего потребовалось ещё два года для нахождения точек соприкосновения в дизайне и инжиниринге.

По словам представителя Toyota, японцы и немцы не пытались работать с общей идеей – вместо этого было решено создать два разных спорткара, которые используют некоторые общие детали. Господин Тада заверил, что новый Toyota Supra не является «японской версией» BMW Z4, так как речь идёт о совершенно разных машинах.
Васисуалий Мурчалов
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