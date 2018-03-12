В сеть попали шпионские фото обновлённого седана BMW 7 Series

Компания BMW вывела на дорожные тесты обновлённый седан 7-Series. Недавно папарацци удалось запечатлеть тестовый прототип новинки и даже заглянуть в салон, шпионские фото оказались в распоряжении портала motor1.

Судя по расположению камуфляжной плёнки, рестайлинговый BMW 7-Series ожидают несущественные изменения. Автомобиль получит модеринизированные бампера, обновлённую оптику и увеличенную решётку радиатора. В салоне новинки разместится полностью цифровая приборная панель.

Ожидается, что дизайн седана выполнят в духе X7, который дебютировал ранее. Так, компания стремиться привести к единому стилю свои флагманские модели. Силовая гамма обновлённого BMW 7-Series останется без изменений. Вместе с тем автомобиль может лишиться мотора V12, однако такая информация не получила официального подтверждения.

Презентация новинки должна произойти в ближайшем будущем, а на конвейер модель встанет в начале 2019 года. Напомним, BMW выпускает 7-Series с 1977 года, к настоящему моменту данный автомобиль сменил шесть генераций. Актуальное поколение модели было представлено в 2015 году на Женевском автосалоне.

Яна Васильева