Представлен концепт Volkswagen I.D. Vizzion

На Женевском автосалоне немецкий автоконцерн Volkswagen презентовал футуристический прототип Volkswagen ID Vizzion, который лишили всех управляющих органов. Данный концепт является очередным этапом в осуществлении стратегии электрификации линейки бренда.

Дмитрий Павличко

Отмечается, что новые электрокары Volkswagen начнут производиться с 2020 года. Показанный в Женеве прототип является первой моделью второго поколения электромобилей, получивших автопилот 5-го уровня. В салоне машины отсутствуют руль и педали, что делает Volkswagen I.D. Vizzion подобен космолету из фантастических кинолент. Водитель только устанавливает маршрут перемещения, а управление производится при помощи информации, получаемой от всевозможных датчиков.Представители концерна отмечают, что полная отладка беспилотных технологий произойдет к 2025 году. Однако серийное ее внедрение намечено на 2030 год.Грядущий электрокар получил два электродвигателя, совокупная мощность которых достигает 306 лошадиных сил. Они работают вместе с аккумулятором емкостью в 111 кВт. Дальность хода машины составит 665 км, а до первой «сотни» авто разгоняется за 6,3 секунды при предельной скорости в 180 км/ч.