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| | Четыре модели Renault попали в ТОП-15 российского авторынка в феврале

Четыре модели Renault попали в ТОП-15 российского авторынка в феврале

Сегодня, 06:00
В феврале 2018 года в ТОП-15 наиболее востребованных легковых авто попали четыре модели французской марки Renault. Об этом сообщают обозреватели специализированных изданий.

Четыре модели Renault попали в ТОП-15 российского авторынка в феврале

 

В соответствии с информацией, предоставленной экспертами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом месяце наиболее продаваемой моделью бренда выступает кроссовер Renault Duster. Его продали в количестве 3 659 экземпляров, что на 13% выше показателей прошлого года. Данная реализация обеспечила машине 7-ю строчку в рейтинге.

Далее в рейтинге числится Renault Kaptur, проданный дилерами тиражом в 2 667 единиц (+45%). Он получил 11-е место. Следом в списке разместились Renault Logan (2 367 штук, +4,4%) и Renault Sandero (2 358 шт, +3,5%). Совокупный объем продаж Renault за февраль достиг 11 268 машин, что на 17% выше результатов годичной давности.
Дмитрий Павличко
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