FAW выводит на рынок седан на базе Volkswagen Jetta

Оформление нового седана подобно донору. Отмечается, что FAW является официальным партнером Volkswagen и совершенно легально применяет агрегаты, произведенные немецким автоконцерном.
Товарные машины уже предлагаются в автоцентрах Поднебесной. За машину придется выложить от 55 900 юаней.
В подкапотном пространстве китайской новинки разместился 1,5-литровый 109-сильный «атмосферник», работающий в тандеме с 5-диапазонной МКПП. Позже появится версия, оснащенная 1-литровым турбомотором, функционирующим вместе с «роботом» и передним приводом. В списке функций новинки стоит выделить ABS, EBD, фирменная мультимедийная установка с 8-дюймовым тачскрином, бесключевой доступ в салон, кнопочное зажигание, камера заднего обзора и электрический люк.