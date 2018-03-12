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| | FAW выводит на рынок седан на базе Volkswagen Jetta

FAW выводит на рынок седан на базе Volkswagen Jetta

Сегодня, 08:00
Китайская машиностроительная компания FAW вывела на рынок свой новый небольшой седан Junpai A50. Новинка разработана на архитектуре Volkswagen Jetta.

 

Оформление нового седана подобно донору. Отмечается, что FAW является официальным партнером Volkswagen и совершенно легально применяет агрегаты, произведенные немецким автоконцерном.

Товарные машины уже предлагаются в автоцентрах Поднебесной. За машину придется выложить от 55 900 юаней.

В подкапотном пространстве китайской новинки разместился 1,5-литровый 109-сильный «атмосферник», работающий в тандеме с 5-диапазонной МКПП. Позже появится версия, оснащенная 1-литровым турбомотором, функционирующим вместе с «роботом» и передним приводом. В списке функций новинки стоит выделить ABS, EBD, фирменная мультимедийная установка с 8-дюймовым тачскрином, бесключевой доступ в салон, кнопочное зажигание, камера заднего обзора и электрический люк.
Дмитрий Павличко
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