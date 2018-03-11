На премиальный рынок выходит пикап Mercedes-Benz X-Class

Весной 2018 году на российский рынок премиальных авто выходит новый среднеразмерный пикап Mercedes-Benz X-Class. Серийный вариант новинки представлен в июле 2017 года в Кейптауне, ЮАР.

Дмитрий Павличко

Сообщается, что рама, силовые агрегаты и несколько узлов немецкие инженеры позаимствовали от японского пикапа Nissan Navara. Интересно, что новый автомобиль снабдили несколькими вариантами оформления внешности, фирменным салоном Mercedes-Benz и вседорожными параметрами.Размеры новинки достигают 5340X1819X1920 мм, а величина колесной базы составляет 3 150 миллиметров, а дорожный просвет равен 202 мм. В салоне стоит отметить 7-дюймовый тачскрин мультимедийной установки на центральной консоли, стильный трехспицевый руль и климат-контроль. Салон обшит добротными материалами, за доплату можно получить отделку кожей.Под капот новый пикап получит 2,3-литровый агрегат с отдачей 163 лошадиные силы. Помимо них предусматриваются 190-сильные и 258-сильные моторы, которые работают в тандеме с 6-ступенчатой МКПП и 7-скоростной АКПП. За машину придется выложить от 2 899 000 рублей.