Составлен список авто с самыми необыными моторами

Обозреватели специализированных порталов разработали рейтинг автомобилей с самыми необычными двигателями, которые имеют довольно жуткий вид, но еще и ездят. Иногда такими моторами оснащают авто для дрифта либо гонок.

Дмитрий Павличко

Первым в перечне числится Toyota GT86, получивший под капот «атмосферник» от Ferrari 458 Italia. Машина довольно успешно принимала участие в гонках, и только в прошлом году попал в ДТП, получив несерьезные повреждения.Второе место досталось Ford Granda с агрегатом от Koenigsegg CCX с двойным наддувом и мощностью в 600 л.с. Ранее его внедряли в швндские суперкары, а теперь он занял место под капотом американского седана.ТОП-3 закрывает Mercedes-Benz E-Class с двигателем от BMW M3. Это турбированный мотор, выдающий до 1 000 лошадиных сил. В ТОП-5 попали Saab 9-3 Wagon с двигателем Dodge Viper SRT10 и Toyota Prius с агрегатом от Harley-Davidson. Список венчают Lexus LFA с установкой гоночного Toyota Camry, Volkswagen Lupo с агрегатом Phaeton W12, Fiat 500 с мотором Lamborghini Murcielago, Triumph Spitfire с вертолетным двигателем, Ferrari 308 GTS с агрегатом Pontiac Fiero, Toyota MR2 с самолетным агрегатом и Plymouth PT с радиальным двигателем.