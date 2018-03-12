Беспилотные длинномеры начнут транспортировку грузов в США

Американская компания Waymo, контролируемая холдингом Alphabet, начала тестировать беспилотные грузовики в Атланте, штат Джорджия. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

Дмитрий Павличко

Следует напомнить, что Waymo создана на базе проекта по созданию роботизированных машин Google. Компания занимается разработкой технологий автоматического управления. Сообщается, что в прошлом году Waymo испытывала автономные большегрузы в Калифорнии и Аризоне. А на следующей неделе самоуправляемые длинномеры начнут возить грузы в Атланте.В пресс-центре Waymo сообщают, что Атланта является одним из крупных американских логистических центров, благодаря чему город станет отличной средой для тестирования. Фуры будут доставлять оборудование для информационных центров Google. В кабине машин Waymo будет находиться водитель, чтобы в случае чего вмешаться в управление грузовика.