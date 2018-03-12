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| | Беспилотные длинномеры начнут транспортировку грузов в США

Беспилотные длинномеры начнут транспортировку грузов в США

Сегодня, 09:00
Американская компания Waymo, контролируемая холдингом Alphabet, начала тестировать беспилотные грузовики в Атланте, штат Джорджия. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

Беспилотные длинномеры начнут транспортировку грузов в США

 

Следует напомнить, что Waymo создана на базе проекта по созданию роботизированных машин Google. Компания занимается разработкой технологий автоматического управления. Сообщается, что в прошлом году Waymo испытывала автономные большегрузы в Калифорнии и Аризоне. А на следующей неделе самоуправляемые длинномеры начнут возить грузы в Атланте.

В пресс-центре Waymo сообщают, что Атланта является одним из крупных американских логистических центров, благодаря чему город станет отличной средой для тестирования. Фуры будут доставлять оборудование для информационных центров Google. В кабине машин Waymo будет находиться водитель, чтобы в случае чего вмешаться в управление грузовика.
Дмитрий Павличко
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