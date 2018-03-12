Беспилотные длинномеры начнут транспортировку грузов в США

Следует напомнить, что Waymo создана на базе проекта по созданию роботизированных машин Google. Компания занимается разработкой технологий автоматического управления. Сообщается, что в прошлом году Waymo испытывала автономные большегрузы в Калифорнии и Аризоне. А на следующей неделе самоуправляемые длинномеры начнут возить грузы в Атланте.
В пресс-центре Waymo сообщают, что Атланта является одним из крупных американских логистических центров, благодаря чему город станет отличной средой для тестирования. Фуры будут доставлять оборудование для информационных центров Google. В кабине машин Waymo будет находиться водитель, чтобы в случае чего вмешаться в управление грузовика.