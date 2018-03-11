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| | Продажи машин Mitsubishi в кредит выросли в 3 раза

Продажи машин Mitsubishi в кредит выросли в 3 раза

Сегодня, 17:08
За февраль 2018 года насчитывается 1 223 автомобилей японского автопроизводителя Mitsubishi, купленных в кредит, что в раза больше показателей годичной давности. Кредитная доля компании достигла 31%, что на 10 процентных пунктов превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Продажи машин Mitsubishi в кредит выросли в 3 раза

 

Доля продукта с остаточным взносом «Плати легко!» в феврале нынешнего года равна 52% от реализации машин бренда в кредит. Такая программа очень популярна, так как она имеет множество плюсов, в числе которых удобные платежи и возможность удобной замены авто. У автолюбителя нет необходимости полностью гасить займ из личных средств, можно просто сдать старую машину в счет погашения кредита.

Каждый второй Mitsubishi Outlander россияне покупали при использовании программ господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». За первые два месяца уже 520 автомобилистов выбрали одну из таких схем.
Дмитрий Павличко
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