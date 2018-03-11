В Женеву привезли пикап SsangYong Musso

Машину разработали с использованием высокопрочной стали класса 1.5Gpa и внедрением уникальных наработок. Как сообщают в пресс-центре автопроизводителя, авто снабдят более жестким облегченным кузовом.
В подкапотном пространстве нового пикапа SsangYong Musso разместился двигатель e-XDi220 с отдачей в 178 лошадиных сил. Он работает в паре с МКПП, АКПП и полноприводным механизмом.
Салон новинки рассчитан на пять пассажиров и получил кресла, обшитые кожей Nappa. Также в интерьере стоит выделить мультимедийную установку с 8-дюймовым тачскрином и камеру заднего обзора. Цену новинки рассекретят ближе к европейским продажам нового авто.