В Женеву привезли пикап SsangYong Musso

Южнокорейская машиностроительная компания SsangYong представила в рамках Женевского автосалона свой новый пикап SsangYong Musso. На европейский авторынок выйдет этим летом.

Дмитрий Павличко

Машину разработали с использованием высокопрочной стали класса 1.5Gpa и внедрением уникальных наработок. Как сообщают в пресс-центре автопроизводителя, авто снабдят более жестким облегченным кузовом.В подкапотном пространстве нового пикапа SsangYong Musso разместился двигатель e-XDi220 с отдачей в 178 лошадиных сил. Он работает в паре с МКПП, АКПП и полноприводным механизмом.Салон новинки рассчитан на пять пассажиров и получил кресла, обшитые кожей Nappa. Также в интерьере стоит выделить мультимедийную установку с 8-дюймовым тачскрином и камеру заднего обзора. Цену новинки рассекретят ближе к европейским продажам нового авто.