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| | В Женеву привезли пикап SsangYong Musso

В Женеву привезли пикап SsangYong Musso

Сегодня, 18:22
Южнокорейская машиностроительная компания SsangYong представила в рамках Женевского автосалона свой новый пикап SsangYong Musso. На европейский авторынок выйдет этим летом.

 

Машину разработали с использованием высокопрочной стали класса 1.5Gpa и внедрением уникальных наработок. Как сообщают в пресс-центре автопроизводителя, авто снабдят более жестким облегченным кузовом.

В подкапотном пространстве нового пикапа SsangYong Musso разместился двигатель e-XDi220 с отдачей в 178 лошадиных сил. Он работает в паре с МКПП, АКПП и полноприводным механизмом.

Салон новинки рассчитан на пять пассажиров и получил кресла, обшитые кожей Nappa. Также в интерьере стоит выделить мультимедийную установку с 8-дюймовым тачскрином и камеру заднего обзора. Цену новинки рассекретят ближе к европейским продажам нового авто.
Дмитрий Павличко
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