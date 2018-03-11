На тесты выведен электрокар MINI Cooper E

Британская машиностроительная компания MINI, контролируемая баварским автопроизводителем BMW, в скором времени представит свой первый электрический Cooper. Машина уже поймана фотошпионами в ходе прохождения тест-драйва.

Дмитрий Павличко

Отмечается, что в пресс-центре MINI уже давно объявили о выпуске целого модельного ряда электрокаров, первые из которых презентуют в 2019 году. При этом компания активно проводит тесты полностью электрического концепта MINI Cooper E, скрытого под камуфляжной пленкой.В настоящее время электромобиль проходит тест-драйв в зимних условиях при низких температурах. Благодаря этому можно выяснить недостатки мотора, КПП и подвески.Согласно инсайдерской информации, новинку разработают на архитектуре современной версии MINI Cooper, которая может получить около двух электродвигателей и блок емкостных аккумуляторов. Пока бренд держит технические параметры в секрете. Салон машины получит мультимедийную установку с внушительным сенсорным экраном и полностью электронную панель управления со встроенной навигацией.