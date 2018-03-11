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| | В Новосибирске автоблогеры создадут 6-метровые качели из старых "Жигулей"

В Новосибирске автоблогеры создадут 6-метровые качели из старых "Жигулей"

Сегодня, 15:17
Новосибирские автомобильные блогеры решили провести свой новый эксперимент, целью которого является разработать из старого авто и двух кранов огромные качели. Видеоролик с экспериментом разместили на популярном видеохостинге YouTube.

В Новосибирске автоблогеры создадут 6-метровые качели из старых "Жигулей"

 

В ролике, который длится 10 минут, автоблогеры рассказывают об иностранном опыте по созданию автомобильных качелей. Как сообщают экспериментаторы, для данного сооружения использовались два экскаватора с отстегнутыми ковшами. Один из парней пошутил, что этим могут быть стенобитные машины. К данным машинам прицепили «легковушку» и начали ее раскачивать, а внутри находились два пилота, проводившие испытания качелей.

Отныне сибиряки решили повторить подобный трюк. С этой целью будут использованы старые «Жигули», которые не сильно поменяются в конструкции. Для надежности энтузиасты сварили передний и задний лонжероны, подготовили места, для того, чтобы закрепить цепи и заварили редуктор.

На ролике стоит отметить, что качели станут в четыре раза выше самой машины. Высота качелей таким образом будет около 6 метров.
Дмитрий Павличко
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