В Новосибирске автоблогеры создадут 6-метровые качели из старых "Жигулей"

Новосибирские автомобильные блогеры решили провести свой новый эксперимент, целью которого является разработать из старого авто и двух кранов огромные качели. Видеоролик с экспериментом разместили на популярном видеохостинге YouTube.

Дмитрий Павличко

В ролике, который длится 10 минут, автоблогеры рассказывают об иностранном опыте по созданию автомобильных качелей. Как сообщают экспериментаторы, для данного сооружения использовались два экскаватора с отстегнутыми ковшами. Один из парней пошутил, что этим могут быть стенобитные машины. К данным машинам прицепили «легковушку» и начали ее раскачивать, а внутри находились два пилота, проводившие испытания качелей.Отныне сибиряки решили повторить подобный трюк. С этой целью будут использованы старые «Жигули», которые не сильно поменяются в конструкции. Для надежности энтузиасты сварили передний и задний лонжероны, подготовили места, для того, чтобы закрепить цепи и заварили редуктор.На ролике стоит отметить, что качели станут в четыре раза выше самой машины. Высота качелей таким образом будет около 6 метров.