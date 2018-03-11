Audi представила тизер Vision GT Concept для Gran Turismo Sport

При просмотре хэштэгов становится понятно, что новинка станет дополненительной версией издания Vision GT. Существует вероятность, что представленный концепт не будет построен на архитектуре существующей машины, но в силуэте можно увидеть подобие с Audi R8.
На авто заметно высокое антикрыло и низкий кузов. Кроме того машина получила передний сплиттер, задний диффузор и внушительные колесные диски. Так как на автомобиле имеются логотипы Quattro, то можно судить что транспортное средство оснастили полноприводным механизмом.
Концепт представят в начале апреля 2018 года. Следует подчеркнуть, что виртуальные суперкары выпускаются такими автопроизводителями, как Mercedes-Benz, McLaren, Bugatti и Hyundai.