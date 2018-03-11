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Составлен ТОП-5 лучших ситикаров для Москвы

Сегодня, 12:54
Москва является современным и развитым мегаполисом, что сопряжено с целым рядом неудобств для автомобилистов – прежде всего стоит отметить затяжные пробки и недостаток парковочных мест в центре столицы. В таких условиях компактные городские хэтчбеки станут настоящей находкой, а российские дилеры предлагают огромный ассортимент таких автомобилей.

Составлен ТОП-5 лучших ситикаров для Москвы

 

ТОП-5 лучших ситикаров для Москвы открывает бюджетная модель. Речь идёт о узбекском хэтчбеке Ravon R2, цены на который стартуют с отметки в 439 000 рублей. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащается автоматической трансмиссией, а городском цикле на каждые 100 километров пути расходуется 8,2 литра бензина. Модель оснащается 1,2-литровым двигателем, который генерирует 85 лошадиных сил, разгоняя автомобиль до «сотни» за 12,4 секунды.

Составлен ТОП-5 лучших ситикаров для Москвы

 

Для тех, кто планирует часто выезжать за пределы Москвы придется кстати внедорожный хэтчбек. Оптимальным выбором станет российский LADA XRay, который в базовом сегодня можно приобрести за 508 410 рублей с учётом специальных предложений. Новинка оснащается передними подушками безопасности, регулируемым рулем, воздушным фильтром салона, а также аудиосистемой с двумя динамиками. Модель имеет 1,6-литровый 106-сильный мотор, который в городе расходует 9,3 литра топлива.

Составлен ТОП-5 лучших ситикаров для Москвы

 

Желающим приобрести полностью электрический ситикар предложен новый баварский хэтчбек BMW i3, который можно приобрести за 4 360 000 рублей. Новинка оснащается блоком литий-ионных батарей на 33 киловатт-часа, что позволяет обеспечить запас хода в 300 километров. Новинка имеет 170-сильный электромотор, который обеспечивает разгон до первых 100 км/ч за 8,1 секунды, но «максималка» отграничена электроникой на отметке в 150 км/ч. Кроме того, модель имеет компактный бензиновый мотор, добавляющий к запасу ходе ещё 30 км.

Составлен ТОП-5 лучших ситикаров для Москвы

 

Что касается премиальных ситикаров, то тут можно порекомендовать сразу две модели. Немецкий хэтчбек Mercedes-Benz A-Class сегодня в Москве можно приобрести по цене от 1 680 000 рублей. Новинка оснащается 122-сильным бензиновым мотором, но версия Mercedes-AMG A 45 имеет под капотом сразу 381 «лошадку».

Составлен ТОП-5 лучших ситикаров для Москвы

 

Замыкает ТОП-5 лучших ситикаров для Москвы хэтчбек Audi A3 Sportback, цена на который стартует с отметки в 1 689 000 рублей. Модель имеет четыре года заводской гарантии, а также широкий набор современных опций. Также в России доступен «заряженный» Audi RS3 Sportback, оснащенный 400-сильным мотором, способным разогнать модель до 100 км/ч всего за 4,1 секунды.
Васисуалий Мурчалов
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