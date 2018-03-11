Составлен ТОП-5 лучших ситикаров для Москвы

Москва является современным и развитым мегаполисом, что сопряжено с целым рядом неудобств для автомобилистов – прежде всего стоит отметить затяжные пробки и недостаток парковочных мест в центре столицы. В таких условиях компактные городские хэтчбеки станут настоящей находкой, а российские дилеры предлагают огромный ассортимент таких автомобилей.

ТОП-5 лучших ситикаров для Москвы открывает бюджетная модель. Речь идёт о узбекском хэтчбеке Ravon R2, цены на который стартуют с отметки в 439 000 рублей. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащается автоматической трансмиссией, а городском цикле на каждые 100 километров пути расходуется 8,2 литра бензина. Модель оснащается 1,2-литровым двигателем, который генерирует 85 лошадиных сил, разгоняя автомобиль до «сотни» за 12,4 секунды.

Для тех, кто планирует часто выезжать за пределы Москвы придется кстати внедорожный хэтчбек. Оптимальным выбором станет российский LADA XRay, который в базовом сегодня можно приобрести за 508 410 рублей с учётом специальных предложений. Новинка оснащается передними подушками безопасности, регулируемым рулем, воздушным фильтром салона, а также аудиосистемой с двумя динамиками. Модель имеет 1,6-литровый 106-сильный мотор, который в городе расходует 9,3 литра топлива.

Желающим приобрести полностью электрический ситикар предложен новый баварский хэтчбек BMW i3, который можно приобрести за 4 360 000 рублей. Новинка оснащается блоком литий-ионных батарей на 33 киловатт-часа, что позволяет обеспечить запас хода в 300 километров. Новинка имеет 170-сильный электромотор, который обеспечивает разгон до первых 100 км/ч за 8,1 секунды, но «максималка» отграничена электроникой на отметке в 150 км/ч. Кроме того, модель имеет компактный бензиновый мотор, добавляющий к запасу ходе ещё 30 км.

Что касается премиальных ситикаров, то тут можно порекомендовать сразу две модели. Немецкий хэтчбек Mercedes-Benz A-Class сегодня в Москве можно приобрести по цене от 1 680 000 рублей. Новинка оснащается 122-сильным бензиновым мотором, но версия Mercedes-AMG A 45 имеет под капотом сразу 381 «лошадку».

Васисуалий Мурчалов

Замыкает ТОП-5 лучших ситикаров для Москвы хэтчбек Audi A3 Sportback, цена на который стартует с отметки в 1 689 000 рублей. Модель имеет четыре года заводской гарантии, а также широкий набор современных опций. Также в России доступен «заряженный» Audi RS3 Sportback, оснащенный 400-сильным мотором, способным разогнать модель до 100 км/ч всего за 4,1 секунды.