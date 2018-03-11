Продажи премиальнгых авто в феврале уменьшились на 4%

В соответствии со сведениями, предоставленными специалистами «АВТОСТАТ», в феврале нынешнего года в РФ сбыли 10 200 машин премиум-класса. Это на 9,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Дмитрий Павличко

Лидерство в люксового сегменте за собой оставил немецкий бренд Mercedes-Benz, реализовавший за второй месяц наступившего года 2 800 своих авто (+7,5%). На второй позиции расположились баварские машиностроители BMW, продавшие 2 700 машин (+12%). Третье место досталось японском автобренду Lexus (1 300 штук, -27%). Далее разместилась марка Audi (1 200 ед, -11%).Согласно заявлению руководителя аналитического портала Сергея Целикова, реализация авто, относящихся к премиум-классу в феврале уменьшилась на 4 при совокупном росте в 25%. На сегодня на долю премиум-сегмента приходится около 8%, хотя годом раньше эта цифра была на уровне 10%.