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| | Продажи премиальнгых авто в феврале уменьшились на 4%

Продажи премиальнгых авто в феврале уменьшились на 4%

Сегодня, 12:08
В соответствии со сведениями, предоставленными специалистами «АВТОСТАТ», в феврале нынешнего года в РФ сбыли 10 200 машин премиум-класса. Это на 9,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Продажи премиальнгых авто в феврале уменьшились на 4%

 

 Лидерство в люксового сегменте за собой оставил немецкий бренд Mercedes-Benz, реализовавший за второй месяц наступившего года 2 800 своих авто (+7,5%). На второй позиции расположились баварские машиностроители BMW, продавшие 2 700 машин (+12%). Третье место досталось японском автобренду Lexus (1 300 штук, -27%). Далее разместилась марка Audi (1 200 ед, -11%).

Согласно заявлению руководителя аналитического портала Сергея Целикова, реализация авто, относящихся к премиум-классу в феврале уменьшилась на 4 при совокупном росте в 25%. На сегодня на долю премиум-сегмента приходится около 8%, хотя годом раньше эта цифра была на уровне 10%.
Дмитрий Павличко
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