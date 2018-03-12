Автопарк Санкт-Петербурга составляют примерно 1,8 млн автомобилей

Специалисты аналитического агентства «Автостат Инфо» сообщают, что по состоянию на 1 января 2018 года в автомобильном парке Санкт-Петербурга насчитывается примерно 1 769 500 легковых машин. Отмечается, что самыми распространенными машинами являются модели российского бренда LADA.

Васисуалий Мурчалов

По информации аналитиков, в Санкт-Петербурге насчитывается 1 769 500 легковых автомобилей, из которых 1 327 960 единиц приходятся на модели иностранных брендов. Оставшиеся 441 500 единиц приходятся на отечественные марки.Самым распространенным в Северной столице брендом стала российская марка LADA, на долю которой приходятся 309 470 автомобилей. На втором месте находится немецкий бренд Volkswagen с показателем в 11 740 автомобилей, а третья строчка достается американской компании Ford, автомобилями который владеют 107 910 петербуржцев.Что касается рейтинга моделей, то тут лидирует Ford Focus с показателем в 52 630 единиц, а также отечественный LADA-2109, на долю которого приходится 40 680 единиц. «Тройку» лидеров замыкает корейский Hyundai Solaris, которым владеют 34 360 жителей Санкт-Петербурга.