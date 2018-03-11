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| | Модели BMW не лишатся руля и педалей

Модели BMW не лишатся руля и педалей

Сегодня, 10:15
В наши дни мировые автопроизводители вкладывают огромные суммы в разработку полностью беспилотных автомобилей, но компания BMW не намерена выпускать модели без руля и педалей. Баварский разработчики уверены, что процесс вождения – главная ценность автомобиля.

Модели BMW не лишатся руля и педалей

 

Виланд Брух, вице-президент BMW по корпоративным коммуникациям, во время общения с журналистами на международном автосалоне в Женеве рассказал о развитии беспилотных технологий. Топ-менеджер отмети, что будущие новинки бренда будут ориентированы на водителя.

Наряду с этим господин Брух отметил, что модели BMW будут получать современные беспилотные опции, но при этом отказываться от руля и педалей бренд не намерен. Разработчик уверен, что процесс вождения остается эмоционально привлекательным аспектом владения автомобилем.

Экхард Ванник, глава отдела продуктов BMW, в свою очередь напомнил концепт BMW Vision Next 100, который имел руль и педали, но в несколько видоизменённом формате. Руководитель заявил, что новинки BMW всегда будут иметь руль, что является залогом удовольствия от вождения.
Васисуалий Мурчалов
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