"Китаец" WEY VV5 обогнал по продажам роскошных Audi Q3 и BMW X1

На китайском авторынке кроссовер WEY VV5 доступен в двух версиях: спортивной VV5s и стандартной VV5c. Он предлагается по цене от 150 тыс. юаней, что в пересчете на нашу валюту составляет 1,347 млн рублей. За топовую версию китайцам придется заплатить уже 163 тыс. юаней (1,464 млн рублей).
WEY VV5 приводится в движение 2-литровым мотором с турбиной, мощность которого равна 197 "лошадкам". Пару двигателю составляет 7-скоростная роботизированная коробка передач, а привод предусмотрен только полный.
Китайский кроссовер имеет схожие габариты с его конкурентами в лице Audi Q3 и BMW X1 - 4 462 мм длины, 1 857 мм ширины и 1 638 мм высоты. Модель оснащается системами ABS, EBD, адаптивным круиз-контролем, панорамным люком в крыше, светодиодными фарами и мультимедийным комплексом с сенсорным экраном на 12 дюймов.