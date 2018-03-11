"Китаец" WEY VV5 обогнал по продажам роскошных Audi Q3 и BMW X1

Новый премиальный кроссовер WEY VV5 от китайской Great Wall демонстрирует рекордные продажи на домашнем рынке. Только за январь модель разошлась тиражом более 10 тыс. экземпляров, обогнав тем самым роскошных "немцев" Audi Q3 и BMW X1.

Васисуалий Мурчалов

На китайском авторынке кроссовер WEY VV5 доступен в двух версиях: спортивной VV5s и стандартной VV5c. Он предлагается по цене от 150 тыс. юаней, что в пересчете на нашу валюту составляет 1,347 млн рублей. За топовую версию китайцам придется заплатить уже 163 тыс. юаней (1,464 млн рублей).WEY VV5 приводится в движение 2-литровым мотором с турбиной, мощность которого равна 197 "лошадкам". Пару двигателю составляет 7-скоростная роботизированная коробка передач, а привод предусмотрен только полный.Китайский кроссовер имеет схожие габариты с его конкурентами в лице Audi Q3 и BMW X1 - 4 462 мм длины, 1 857 мм ширины и 1 638 мм высоты. Модель оснащается системами ABS, EBD, адаптивным круиз-контролем, панорамным люком в крыше, светодиодными фарами и мультимедийным комплексом с сенсорным экраном на 12 дюймов.