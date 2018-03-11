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| | Внешность нового седана Volvo S60 рассекретили на рендере

Внешность нового седана Volvo S60 рассекретили на рендере

Сегодня, 06:00
Не так давно компания Volvo представила универсал Volvo V60, а инсайдеры сообщили, что шведский бренд готовит к премьере и новый Volvo S60 в кузове седан. На страницах российского автомобильного портала «Колеса.ру» появились первые рендеры новинки.

Внешность нового седана Volvo S60 рассекретили на рендере

 

Независимые дизайнеры отметили, что рендер нового седана Volvo S60 удалось создать на основе свежих шпионских фото, которые появились в сети совсем недавно, а также основываясь на внешности универсала Volvo V60, который дебютировал на автосалоне в Женеве несколько дней назад. Новинка получила оригинальную форму окон, знакомую по флагманскому S90, а передняя часть кузова будет мало чем отличаться от универсала.

Что касается передней оптики, то тут новый Volvo S60 также получит много общего со «старшим» S90, а ниша для номерного знака сзади «перекочует» с бампера на крышку багажника. Новинка получит оригинальные хромированные диски колес, четыре патрубка выпускной системы, а также рельефные двери.

Внешность нового седана Volvo S60 рассекретили на рендере

 

На сегодняшний день актуальную версию Volvo S60 в России можно приобрести по минимальной цене в 1 899 000 рублей. Под капотом такого автомобиля скрывается 1,5-литровый бензиновый мотор T3, отдача которого составляет 152 лошадиные силы. За «внедорожный» Volvo S60 Cross Country со 245-сильным двигателем придётся выложить 2 430 000 рублей.
Васисуалий Мурчалов
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