Внешность нового седана Volvo S60 рассекретили на рендере

Не так давно компания Volvo представила универсал Volvo V60, а инсайдеры сообщили, что шведский бренд готовит к премьере и новый Volvo S60 в кузове седан. На страницах российского автомобильного портала «Колеса.ру» появились первые рендеры новинки.

Независимые дизайнеры отметили, что рендер нового седана Volvo S60 удалось создать на основе свежих шпионских фото, которые появились в сети совсем недавно, а также основываясь на внешности универсала Volvo V60, который дебютировал на автосалоне в Женеве несколько дней назад. Новинка получила оригинальную форму окон, знакомую по флагманскому S90, а передняя часть кузова будет мало чем отличаться от универсала.Что касается передней оптики, то тут новый Volvo S60 также получит много общего со «старшим» S90, а ниша для номерного знака сзади «перекочует» с бампера на крышку багажника. Новинка получит оригинальные хромированные диски колес, четыре патрубка выпускной системы, а также рельефные двери.

Васисуалий Мурчалов

На сегодняшний день актуальную версию Volvo S60 в России можно приобрести по минимальной цене в 1 899 000 рублей. Под капотом такого автомобиля скрывается 1,5-литровый бензиновый мотор T3, отдача которого составляет 152 лошадиные силы. За «внедорожный» Volvo S60 Cross Country со 245-сильным двигателем придётся выложить 2 430 000 рублей.