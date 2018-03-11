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| | Новый кроссовер Datsun Cross оценили в 662 000 рублей

Новый кроссовер Datsun Cross оценили в 662 000 рублей

Сегодня, 09:35
Японский бюджетный бренд Datsun, принадлежащий компании Nissan, выводит на автомобильный рынок Индонезии новый недорогой кроссовер Datsun Cross. Самый доступный вариант исполнения модели обойдется местным клиентам в 161 490 000 индонезийских рупий, что по актуальному курсу составляет 662 000 рублей.

Новый кроссовер Datsun Cross оценили в 662 000 рублей

 

Новый Datsun Cross по сути представляет собой «внедорожный» хэтчбек. Модель получила расширители колесных арок с пластиковой защитой, усиленный бампер, а также увеличенные колесные диски. Помимо этого, кроссовер оснащается шестиугольной решеткой радиатора и большими противотуманными осветителями.

Под капотом самого доступного Datsun Cross расположился 1,2-литровый атмосферный бензиновый мотор, который выдает 68 лошадиных сил, работая в тандеме с передним приводом и 5-диапазонной МКПП. За версию с роботизированным вариатором придётся выложить 173 990 000 рупий (примерно 712 000 рублей).

Новый кроссовер Datsun Cross оценили в 662 000 рублей

 

Новый Datsun Cross имеет 3 995 мм длины, ширина и высота достигают 1 670 мм и 1 560 мм соответственно, а клиренс равен 200 мм. Базовый Datsun Cross оснащается системой курсовой устойчивости, двумя подушками безопасности, системами ABS и EBD, 15-дюймовыми колесными дисками, а также современным мультимедийным центром.
Васисуалий Мурчалов
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