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| | Китайцы полностью рассекретили новый внедорожник BAIC BJ40

Китайцы полностью рассекретили новый внедорожник BAIC BJ40

Вчера, 20:02
Китайская компания BAIC начинает реализацию обновлённых моделей BJ40 и BJ40L. Экстерьер внедорожников раскрыли в начале текущего месяца, а накануне в сети появились фотографии интерьера.

Китайцы полностью рассекретили новый внедорожник BAIC BJ40

 

Салон нового BAIC BJ40 претерпел значительные изменения. В машине нашли место другая панель приборов, модернизированные дефлекторы вентиляции, пересмотренный блок управления климат-контролем, иная центральная консоль и более современная передняя панель, на которой разместился «парящий» экран мультимедийного комплекса.

 

Судя по снимкам, публиковавшимся ранее, автомобиль 2019 модельного года отличается от предшественника переработанными бамперами, новыми противотуманными огнями и 17-дюймовыми колёсными дисками из легкосплавных материалов.
В моторном отсеке новых BAIC BJ40 и BJ40L расположился дизельный турбодвигатель, развивающий 150 «лошадок». В тандеме с мотором могут работать 5-диапазонная механическая трансмиссия или 6-ступенчатая АКПП, задний или полный привод.

Китайцы полностью рассекретили новый внедорожник BAIC BJ40

 

Китайцы полностью рассекретили новый внедорожник BAIC BJ40

 

 

Китайцы полностью рассекретили новый внедорожник BAIC BJ40

 

Китайцы полностью рассекретили новый внедорожник BAIC BJ40

 

При этом внедорожники по-прежнему можно будет купить с бензиновыми турбированными агрегатами объёмом 2,0 и 2,3 литра, генерирующими 104 и 250 л.с. Самая недорогая версия модели обойдётся в 129 800 юаней (1 166 000 рублей). Дизельная модификация BJ40L получила ценник от 159 900 юаней (порядка 1 436 000 рублей).

Яна Васильева
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