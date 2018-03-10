Китайцы полностью рассекретили новый внедорожник BAIC BJ40

Китайская компания BAIC начинает реализацию обновлённых моделей BJ40 и BJ40L. Экстерьер внедорожников раскрыли в начале текущего месяца, а накануне в сети появились фотографии интерьера.

Салон нового BAIC BJ40 претерпел значительные изменения. В машине нашли место другая панель приборов, модернизированные дефлекторы вентиляции, пересмотренный блок управления климат-контролем, иная центральная консоль и более современная передняя панель, на которой разместился «парящий» экран мультимедийного комплекса. Салон нового BAIC BJ40 претерпел значительные изменения. В машине нашли место другая панель приборов, модернизированные дефлекторы вентиляции, пересмотренный блок управления климат-контролем, иная центральная консоль и более современная передняя панель, на которой разместился «парящий» экран мультимедийного комплекса.

Судя по снимкам, публиковавшимся ранее, автомобиль 2019 модельного года отличается от предшественника переработанными бамперами, новыми противотуманными огнями и 17-дюймовыми колёсными дисками из легкосплавных материалов.

В моторном отсеке новых BAIC BJ40 и BJ40L расположился дизельный турбодвигатель, развивающий 150 «лошадок». В тандеме с мотором могут работать 5-диапазонная механическая трансмиссия или 6-ступенчатая АКПП, задний или полный привод.

При этом внедорожники по-прежнему можно будет купить с бензиновыми турбированными агрегатами объёмом 2,0 и 2,3 литра, генерирующими 104 и 250 л.с. Самая недорогая версия модели обойдётся в 129 800 юаней (1 166 000 рублей). Дизельная модификация BJ40L получила ценник от 159 900 юаней (порядка 1 436 000 рублей). При этом внедорожники по-прежнему можно будет купить с бензиновыми турбированными агрегатами объёмом 2,0 и 2,3 литра, генерирующими 104 и 250 л.с. Самая недорогая версия модели обойдётся в 129 800 юаней (1 166 000 рублей). Дизельная модификация BJ40L получила ценник от 159 900 юаней (порядка 1 436 000 рублей).

Яна Васильева