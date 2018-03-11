Волжанин попытался превратить LADA в машину мечты с помощью значка Toyota

В Волжском на парковке возле одного из торговых центров был замечен отечественный автомобиль LADA, владелец которого заменил заводской шильдик на значок Toyota. Фотография «лжеиномарки», попавшая в сеть, рассмешила пользователей.

Житель Волжского Евгений запечатлел ВАЗ-2112 с шильдиком Toyota в 21 микрорайоне. Кроме того, автомобиль привлекал внимание ярко-розовым цветом кузова. К сожалению, автор снимка не дождался, когда к машине выйдет её владелец, поэтому так и осталось загадкой, кто водит такое авто.

По словам Евгения, владельцем такой «иномарки» может быть молодой парень, мечтавший о другой машине, в то время как ВАЗ-2112 – не его розовая мечта, а бюджетный вариант, на который хватило денег. Волжанин отметил, что его знакомым девушкам не пришёлся по вкусу окрас этого автомобиля.

В комментариях местные жители рассказали, что видели эту машину в Средней Ахтубе. Большинство пользователей развесели значок Toyota на LADA, однако нашлись и те, кому понравился ярко-розовый цвет.

Яна Васильева