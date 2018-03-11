Назван ТОП-5 автомобилей с самым нелепым тюнингом

Тюнинг предполагает улучшение автомобиля, однако некоторые автолюбители слишком увлекаются при доработке. Эксперты определили ТОП-5 машин с самым нелепым тюнингом, авторы которого явно перестарались.

Первое место занял спорткар Jaguar E-Type 1968 года, за который коллекционеры готовы отдавать немалые суммы. Однако после доработки желающих обзавестись такой машиной явно стало меньше. Раритетный автомобиль оснастили неподходящей оптикой от Ford Taurus и нелепыми задними колёсами.

Опознать Ford Mustang в следующем тюнинговом авто непросто: его наделили фонарями от Cadillac Escalade и Lotus Elise, а также двухуровневой решёткой радиатора из пластика. Хозяин машины хотел продать её за 30 000 долларов, но так и не смог найти покупателя.

На третьей строчке рейтинга оказался Audi A6, похожий на автомобили из постапокалиптических фильмов. Машина получила в ходе доработок массивный бампер и воздухозаборник, торчащий из капота. Четвёртую позицию занял Chevrolet Camaro, который обзавёлся очень странным обвесом. Несмотря на не самую привлекательную внешность, цена такого автомобиля достигает 750 000 долларов.

Замыкает ТОП-5 самых «страшных» тюнинговых машин Mercedes-Benz CLK, напоминающий авто из фильма «Семейка Адамс». Вместе с тем в его салоне появились кожаная отделка и климат-контроль.

Яна Васильева