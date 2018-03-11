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| | Hyundai выпустит восьмиместный гибридный кроссовер в 2019 году

Hyundai выпустит восьмиместный гибридный кроссовер в 2019 году

Сегодня, 06:30

Южнокорейский бренд Hyundai продолжает испытывать на дорожных тестах новый восьмиместный кроссовер, который расположится на ступень выше Santa Fe в модельном ряду компании. По данным портала Carscoops, новинка окажется гибридом.

 

Hyundai выпустит восьмиместный гибридный кроссовер в 2019 году

 

В сети появились свежие шпионские снимки нового большого внедорожника Hyundai. Хотя его кузов покрывает камуфляжная плёнка, видны некоторые детали внешности грядущей модели. Спереди новинка получит ряд сходств с Hyundai Santa Fe, включая фирменную радиаторную решётку и узкие светодиодные фары с блоком «противотуманок» под ними.

 

В отличие от Santa Fe, новинка будет иметь вертикальную заднюю оптику, увеличенный задний свес и задние стойки с более вертикальным расположением. Такое решение позволит увеличить пространство в салоне для пассажиров последнего ряда сидений.

Предположительно новый кроссовер разделит платформу с KIA Telluride, который в настоящее время тоже проходит дорожные испытания.

Hyundai выпустит восьмиместный гибридный кроссовер в 2019 году

 

Hyundai выпустит восьмиместный гибридный кроссовер в 2019 году

 

Дебют обеих новинок должен состояться уже в следующем году. Пока нет информации, получат ли автомобили «мягкую» гибридную систему или в них ДВС будет сочетаться с электрическим мотором.

 


Яна Васильева
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