Hyundai выпустит восьмиместный гибридный кроссовер в 2019 году

Южнокорейский бренд Hyundai продолжает испытывать на дорожных тестах новый восьмиместный кроссовер, который расположится на ступень выше Santa Fe в модельном ряду компании. По данным портала Carscoops, новинка окажется гибридом.

В сети появились свежие шпионские снимки нового большого внедорожника Hyundai. Хотя его кузов покрывает камуфляжная плёнка, видны некоторые детали внешности грядущей модели. Спереди новинка получит ряд сходств с Hyundai Santa Fe, включая фирменную радиаторную решётку и узкие светодиодные фары с блоком «противотуманок» под ними.

В отличие от Santa Fe, новинка будет иметь вертикальную заднюю оптику, увеличенный задний свес и задние стойки с более вертикальным расположением. Такое решение позволит увеличить пространство в салоне для пассажиров последнего ряда сидений.

Предположительно новый кроссовер разделит платформу с KIA Telluride, который в настоящее время тоже проходит дорожные испытания.

Дебют обеих новинок должен состояться уже в следующем году. Пока нет информации, получат ли автомобили «мягкую» гибридную систему или в них ДВС будет сочетаться с электрическим мотором.

Яна Васильева