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| | Этому не учат в автошколах: Названы "лайфхаки" для водителей-новичков

Этому не учат в автошколах: Названы "лайфхаки" для водителей-новичков

Сегодня, 10:00

Опытные водители знают, что в управлении автомобилем есть немало нюансов, с которыми не знакомят в автошколах. Автомобильные эксперты составили ТОП-6 советов, которые позволят новичкам чувствовать себя за рулём увереннее.

 

Этому не учат в автошколах: Названы "лайфхаки" для водителей-новичков

 

Открывает рейтинг совет по правильной регулировке зеркал заднего вида. Отмечается, что в отражении должно быть видно часть кузова машины, однако нужно избегать появления слепых зон.

 

Начинающим водителям стоит научиться чувствовать расположение колёс, чтобы с уверенностью объезжать ямы и не поцарапать диски во время парковки. Для тренировки эксперты советуют взять и положить на асфальт пустую бутылку из пластика, а затем наехать на неё передними колёсами, прислушиваясь к хрусту.

Специалисты рекомендуют просушивать тормоза после поездок по лужам, для этого необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, не отпуская газа. Также стоит следить за маневрами грузовиков, едущих впереди, поскольку их водителям лучше видно дорогу. Если большегруз перестроился, скорее всего, впереди ДТП или какое-то препятствие.

Чтобы продлить срок службы кондиционера, стоит регулярно его включать. Аналогичный совет применим и по отношению к ручному тормозу. Однако существуют ситуации, когда «ручник» лучше не использовать, например, при сильных морозах.


Яна Васильева
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