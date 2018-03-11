Новый Jeep Grand Wagoneer окажется роскошнее Grand Cherokee

Американская компания Jeep готовит к премьере новый полноразмерный внедорожник Jeep Grand Wagoneer, который будет представлен уже в обозримом будущем. Новинка получит линейку гибридных моторов, а также премиальную отделку салона и кузова.

Майк Мэнли, глава компании Jeep, во время общения с журналистами Top Gear заявил, что новый Jeep Grand Wagoneer находится в разработке уже несколько лет, но разработчикам необходимо ещё некоторое время для того, чтобы презентовать новинку. Господин Мэнли намекнул, что Jeep Grand Wagoneer окажется более роскошным, чем существующий Jeep Grand Cherokee.По информации инсайдеров, новый Jeep Grand Wagoneer не будет представлен до 2020 года, а дебютировав на рынке модель получит ценник в 140 000 долларов, что эквивалентно 7 980 000 рублей. Модель получит стандартный и удлиненный кузов, что популярно на рынке Китая. Конкурентами Jeep Grand Wagoneer станут внедорожники от Land Rover.

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Также господин Мэнли отметил, что уже летом 2018 года компания Jeep опубликует план развития бренда на ближайшие пять лет, в котором будет затронута электрификация. Ожидается, что все модели Jeep получат «зеленые» двигатели, что также является условием для работы на рынке КНР.