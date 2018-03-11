Мнения

"Пьяное ничтожество": Лена Миро прокомментировала скандал с Ефремовым

"Он позорит талантливого отца".

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

Сестра Ким Кардашьян устроила роскошную рекламную вечеринку в честь своей дочери В сети появилось очередное видео перехвата НЛО самолетом ВВС США Минобороны опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» Анастасия Волочкова бросила дочь на растерзание хейтерам Кардиологи: Новые препараты для контроля холестерина способны продолжить жизнь Очередное проклятье «Оскара»: Гильермо Дель Торо развелся с супругой «Оставь телефон!»: Певец Emin не оставляет гаджеты, даже когда играет с дочкой Ученые: Богатые и успешные люди не умнее других, а просто везучее ВОЗ предупреждает о появлении неизвестной болезни, способной убить миллионы Chuwi Hi9 Air: Планшет, который переплюнул все ранее выпущенные аналоги Африканская модель с 1,5-метровой попой затмила Ким Кардашьян СМИ: Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Джоли
| | Новый Jeep Grand Wagoneer окажется роскошнее Grand Cherokee

Новый Jeep Grand Wagoneer окажется роскошнее Grand Cherokee

Сегодня, 08:35
Американская компания Jeep готовит к премьере новый полноразмерный внедорожник Jeep Grand Wagoneer, который будет представлен уже в обозримом будущем. Новинка получит линейку гибридных моторов, а также премиальную отделку салона и кузова.

Новый Jeep Grand Wagoneer окажется роскошнее Grand Cherokee

 

Майк Мэнли, глава компании Jeep, во время общения с журналистами Top Gear заявил, что новый Jeep Grand Wagoneer находится в разработке уже несколько лет, но разработчикам необходимо ещё некоторое время для того, чтобы презентовать новинку. Господин Мэнли намекнул, что Jeep Grand Wagoneer окажется более роскошным, чем существующий Jeep Grand Cherokee.

По информации инсайдеров, новый Jeep Grand Wagoneer не будет представлен до 2020 года, а дебютировав на рынке модель получит ценник в 140 000 долларов, что эквивалентно 7 980 000 рублей. Модель получит стандартный и удлиненный кузов, что популярно на рынке Китая. Конкурентами Jeep Grand Wagoneer станут внедорожники от Land Rover.

Новый Jeep Grand Wagoneer окажется роскошнее Grand Cherokee

 

Также господин Мэнли отметил, что уже летом 2018 года компания Jeep опубликует план развития бренда на ближайшие пять лет, в котором будет затронута электрификация. Ожидается, что все модели Jeep получат «зеленые» двигатели, что также является условием для работы на рынке КНР.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Jeep Grand Wagoneer появится в модельном ряду марки в 2019 году
Jeep Grand Wagoneer появится в модельном ряду марки в 2019 году

Полноразмерный внедорожник Jeep Grand Wagoneer вновь появится в модельном ряду американского бренда Jeep. Слухи о возрождении данной модели гуляли по сети

Jeep приостановил производство модели Grand Wagoneer
Jeep приостановил производство модели Grand Wagoneer

Известный американский бренд Jeep приостановил производство модели Grand Wagoneer. Об этом сообщили западные СМИ.

Jeep сделает Wagoneer роскошной версией Grand Cherokee
Jeep сделает Wagoneer роскошной версией Grand Cherokee

Специалисты компании Jeep намерена возобновить производство внедорожников Wagoneer и Grand Wagoneer, выпуск которых завершился в 1991 году. В новом поколении

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости