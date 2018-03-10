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| | Питерский «Мост глупости» стал ловушкой для «ГАЗелей» и звездой интернета

Питерский «Мост глупости» стал ловушкой для «ГАЗелей» и звездой интернета

Вчера, 22:00
На Софийской набережной в Санкт-Петербурге находится небольшой мост, который прославился как «Мост глупости». Отмечается, что сооружение имеет высоту в 2 700 миллиметров, поэтому проезжающие под ним «ГАЗели» попросту застревают или даже лишаются крыши несмотря на предупреждение.

Питерский «Мост глупости» стал ловушкой для «ГАЗелей» и звездой интернета

 

В социальной сети Twitter появилась страница «Мост глупости», посвященная мосту в Санкт-Петербурге. По непонятным причинам мост имеет высоту всего в 2 700 миллиметров, что становится причиной многочисленных аварий. Конструкция была построена девять лет назад, но начала привлекать к себе внимание относительно недавно.

Олег Шляхтин, создатель страницы, отметил, что он планирует бороться с авариями на данном участке дороги. Мужчина сообщил, что он создал специальный баннер, который предупреждает водителей об опасности, но невнимательные шоферы всё равно пытаются проехать под мостом, что всегда заканчивается аварией.

Питерский «Мост глупости» стал ловушкой для «ГАЗелей» и звездой интернета

 

Питерский «Мост глупости» стал ловушкой для «ГАЗелей» и звездой интернета

 

На данный момент в российских электронных картах мост отмечается восклицательным знаком, но при этом количество аварий снизилось незначительно. Отмечается, что водители игнорируют предупреждение и рассчитывают «проскочить».
Васисуалий Мурчалов
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