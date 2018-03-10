Эксперты выяснили, чем отличаются мужской и женский стили вождения

В настоящее время женщины ремонтируют автомобили, управляют самолётами и работают в ГАИ, однако автоледи нередко подвергаются насмешкам со стороны мужчин. Журналисты решили провести эксперимент и выяснить, отличается ли мужской и женский стили вождения.

В ходе эксперимента одним и тем же автомобилем по очереди управляли два водителя, а мужчинам предложили отгадать, когда за рулём находилась женщина, а когда мужчина. Первый автомобилист несмело трогался с места, запоздало реагировал на переключение сигналов светофора и в целом вел себя не слишком уверенно.

Второй водитель показал противоположный стиль езды, агрессивно обгоняя более медленные машины. Участники эксперимента предположили, что первым автомобилем управляла женщина, а вторым – мужчина, однако оказалось, что в обоих случаях за рулём находились автоледи.

«Стиль вождения зависит от индивидуально-психологических особенностей, от темперамента и эмоциональных состояний человека. Мастерство зависит прежде всего от трудолюбия», – подчеркнула кандидат психологических наук Татьяна Кочеткова.

Хотя мужчины часто демонстрируют предвзятое отношение к девушкам за рулём, многие автоледи могут водить уверенно, а иногда даже дерзко.

Яна Васильева