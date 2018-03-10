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| | Следующий Porsche 911 станет 700-сильным гибридом

Следующий Porsche 911 станет 700-сильным гибридом

Сегодня, 17:00

Обновлённый вариант «заряженного» Porsche 911 GT3 RS не стали электрифицировать, а оснастили традиционным ДВС. В свою очередь новая генерация 911, известная под индексом 992, получит гибридную установку, мощность которой, как ожидается, будет достигать 700 лошадиных сил.

Следующий Porsche 911 станет 700-сильным гибридом

 

В ходе последнего интервью с журналистами Оливер Блюм, гендиректор немецкой компании Porsche, заявил, что подключаемый гибрид 911 будет очень мощным. Господин Блюм отметил, что суммарная отдача силовой установки новинки составит около 700 «лошадей».

 

Напомним, что на сегодняшний день самым мощным представителем семейства 911 является упомянутый 911 GT3 RS, его мотор способен генерировать 700 л. с. Спорткар Porsche 911 свежей генерации могут оборудовать той же гибридной установкой, которая применяется на Panamera 4 E-Hybrid. Данная модель располагает 680 «лошадьми» под капотом.

Известно, что грядущую новинку сконструируют на модернизированной платформе MMB, которая станет прочнее и легче предшественника. Таких результатов в компании добились за счёт широкого применения высокопрочной стали и алюминия.

Следующий Porsche 911 станет 700-сильным гибридом

 

Следующий Porsche 911 станет 700-сильным гибридом

 

Следующий Porsche 911 станет 700-сильным гибридом

 

Отметим, что в сети уже публиковались шпионские фотографии нового Porsche 911, судя по которым автомобиль получит более широкий кузов и «посвежевшие» переднюю и заднюю части.

 

 


Яна Васильева
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