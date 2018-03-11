Определен ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов за 1 млн рублей

В связи с тем, что кроссоверы пользуются всё более высоким спросом в РФ, эксперты рассказали о трёх лучших моделях этого сегмента, доступных на вторичном авторынке по цене до 1 000 000 рублей.

На третье место попали сразу два автомобиля, KIA Sportage и Hyundai ix35, поскольку они ничем не отличаются в техническом плане. За 1 000 000 рублей россияне могут купить такие машины, выпущенные в 2011-2014 годах. Некоторые владельцы KIA Sportage и Hyundai ix35 после пройдённых 150 000 км столкнулись с проблемами с двигателями Mitsubishi G4KD или 4B11. В целом эти модели надёжные, а их ремонт стоит недорого.

Вторую строчку занял Honda CR-V 2011 года, который оснащается надёжными, но не очень динамичными моторами. Среди минусов автомобиля эксперты назвали также низкое качество лакокрасочного покрытия. Вместе с тем модель ценится у автомобилистов за отличную управляемость

Первое место заполучил кроссовер Mazda CX-5 2011-2013 годов, который также примечателен хорошей управляемостью и надёжностью. В ходе краш-тестов организации NCAP автомобиль смог заслужить пять звёзд. Наряду с этим довольно дорого обходится обслуживание и покупка запчастей для этой машины. Помимо этого, Mazda CX-5 полюбилась угонщикам.

Яна Васильева