Volkswagen отзывает 33 тыс. авто в КНР из-за дефекта дренажного клапана

Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил об отзыве 33 142 автомобилей в Китае. Причиной стал дефект дренажного клапана, сообщает Государственное управление контроля за качеством в КНР.

Татьяна Рязанская

Под кампанию отзыва попали Volkswagen Touareg, которые собирали в период с декабря 2014 года по ноябрь 2017. Неисправность дренажного клапана вызовет утечку воды из силовой установки, которая в последствии может стать причиной аварии. Отзыв 33 142 неисправных авто начнется 30 апреля.Во сколько обойдутся ремонтные работы автопроизводителю, на данный момент не сообщается. Однако клиенты получат бесплатный ремонт дренажного клапана. Автопроизводитель Volkswagen в ближайшее время оповестит владельцев неисправных Volkswagen Touareg о необходимости предоставить авто в ближайший сервисный центр.В прошлом месяце в Китае также было отозвано 181 800 авто Toyota из-за неисправных подушек безопасности, которые могли не сработать во время ДТП.