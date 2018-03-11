Россияне потратили на машины с пробегом 2,3 трлн рублей в 2017 году

Жители России за предыдущий год приобрели подержанные легковые авто общей стоимостью 2,3 трлн рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого агентством «АВТОСТАТ».

Свыше 90% вторичного автомобильного рынка заняли модели зарубежных брендов. Так, на иномарки с пробегом у россиян ушло 2,1 трлн рублей. Помимо этого, в России было продано отечественных машин на сумму 219 млрд рублей.

Чаще всего российские автолюбители останавливали выбор на моделях марки Toyota – на них было потрачено 370 млрд рублей. Второе и третье места разделили LADA и Mercedes-Benz с показателями в 200 и 160 млрд рублей соответственно.

Покупка подержанных машин Nissan обошлась в 160 млрд рублей, а BMW – 134 млрд рублей. Отметку в 100 млрд также смогли переступить такие марки, как Volkswagen, KIA и Hyundai.

Недавно «АВТОСТАТ» проинформировал, что выручка от продажи машин без пробега в России составила 2 трлн рублей в прошлом году. Первичный автомобильный рынок меньше вторичного в 3,5 раза, однако разница между суммами, потраченными на покупку новых и подержанных авто, незначительная.

Яна Васильева