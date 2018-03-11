Мнения

"Пьяное ничтожество": Лена Миро прокомментировала скандал с Ефремовым

"Он позорит талантливого отца".

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

Сестра Ким Кардашьян устроила роскошную рекламную вечеринку в честь своей дочери В сети появилось очередное видео перехвата НЛО самолетом ВВС США Минобороны опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» Анастасия Волочкова бросила дочь на растерзание хейтерам Кардиологи: Новые препараты для контроля холестерина способны продолжить жизнь Очередное проклятье «Оскара»: Гильермо Дель Торо развелся с супругой «Оставь телефон!»: Певец Emin не оставляет гаджеты, даже когда играет с дочкой Ученые: Богатые и успешные люди не умнее других, а просто везучее ВОЗ предупреждает о появлении неизвестной болезни, способной убить миллионы Chuwi Hi9 Air: Планшет, который переплюнул все ранее выпущенные аналоги Африканская модель с 1,5-метровой попой затмила Ким Кардашьян СМИ: Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Джоли
| | Опубликован ТОП-8 самых экономичных машин с расходом топлива менее 6 л

Опубликован ТОП-8 самых экономичных машин с расходом топлива менее 6 л

Сегодня, 04:00

С каждым годом автопроизводители выпускают всё более экологичные машины. Составлен ТОП-8 самых востребованных авто, расходующих менее 6,0 л на 100 км пробега.

 

Опубликован ТОП-8 самых экономичных машин с расходом топлива менее 6 л

 

Открывает рейтинг Chevrolet Aveo второй генерации, оснащённый 1,4-литровым мотором с турбонаддувом. Модель «съедает» 8,1 л/100 км в городе и 5,9 л/100 км на трассе. Расход топлива десятого поколения Honda Civic равен 7,8 и 5,9 л в городе и на трассе соответственно. Такое авто приводится в движение 2,0-литровым агрегатом.

 

Дизельный BMW 320d со 180-сильным мотором ускоряется до 100 км/ч за 7,4 секунды. Наряду с этим машина тратит 7,3 и 5,6 л на каждые 100 км пути. Хэтчбек Mitsubishi Mirage с 78-сильным двигателем тоже привлекает экономичностью (6,4 и 5,5 л).

Среди субкомпактных машин в ТОП-8 вошла и четвёртая генерация Mazda2 благодаря показателям в 7,1 и 5,6 л топлива на 100 км в городе и на трассе. Среди разных версий Mercedes-Benz E-Class самой экологичной является E250 BlueTEC, оборудованный 2,0-литровым турбодвигателем. Расход топлива такого автомобиля составляет 8,4 и 5,6 литра на 100 км.

 

Опубликован ТОП-8 самых экономичных машин с расходом топлива менее 6 л

 

Опубликован ТОП-8 самых экономичных машин с расходом топлива менее 6 л

 

Опубликован ТОП-8 самых экономичных машин с расходом топлива менее 6 л

 

Опубликован ТОП-8 самых экономичных машин с расходом топлива менее 6 л

 

Ford Focus оснащается 1,0-литровым мотором EcoBoost, который выдаёт 120 лошадиных сил благодаря турбонаддуву (8,9 и 5,9 л). Последней в рейтинге оказалась Mazda6 Grand Touring, которая примечательна рекуперативной тормозной системой (8,4 и 5,9 л).
Яна Васильева
Новости по теме
Назван ТОП-4 самых экономичных бензиновых авто С-класса
Назван ТОП-4 самых экономичных бензиновых авто С-класса

Сейчас средний расход топлива автомобиля составляет 5-6 литров на 100 км, однако производители продолжают сокращать эту цифру. Автоэксперты представили ТОП-4

Опубликован ТОП-5 самых экономичных автомобилей LADA
Опубликован ТОП-5 самых экономичных автомобилей LADA

Эксперты издания Daily-Motor составили рейтинг из пяти самых экономичных автомобилей марки LADA. Основными критериями выступили силовые характеристики и расход

Опубликован ТОП-5 самых экономичных автомобилей с дизельным двигателем
Опубликован ТОП-5 самых экономичных автомобилей с дизельным двигателем

Российские эксперты опубликовали данные в области самого экономичного автомобиля с дизельным двигателем. В лидерах оказались сразу несколько машин испанского

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости