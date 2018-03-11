Опубликован ТОП-8 самых экономичных машин с расходом топлива менее 6 л

С каждым годом автопроизводители выпускают всё более экологичные машины. Составлен ТОП-8 самых востребованных авто, расходующих менее 6,0 л на 100 км пробега.

Открывает рейтинг Chevrolet Aveo второй генерации, оснащённый 1,4-литровым мотором с турбонаддувом. Модель «съедает» 8,1 л/100 км в городе и 5,9 л/100 км на трассе. Расход топлива десятого поколения Honda Civic равен 7,8 и 5,9 л в городе и на трассе соответственно. Такое авто приводится в движение 2,0-литровым агрегатом.

Дизельный BMW 320d со 180-сильным мотором ускоряется до 100 км/ч за 7,4 секунды. Наряду с этим машина тратит 7,3 и 5,6 л на каждые 100 км пути. Хэтчбек Mitsubishi Mirage с 78-сильным двигателем тоже привлекает экономичностью (6,4 и 5,5 л).

Среди субкомпактных машин в ТОП-8 вошла и четвёртая генерация Mazda2 благодаря показателям в 7,1 и 5,6 л топлива на 100 км в городе и на трассе. Среди разных версий Mercedes-Benz E-Class самой экологичной является E250 BlueTEC, оборудованный 2,0-литровым турбодвигателем. Расход топлива такого автомобиля составляет 8,4 и 5,6 литра на 100 км.

Яна Васильева

Ford Focus оснащается 1,0-литровым мотором EcoBoost, который выдаёт 120 лошадиных сил благодаря турбонаддуву (8,9 и 5,9 л). Последней в рейтинге оказалась Mazda6 Grand Touring, которая примечательна рекуперативной тормозной системой (8,4 и 5,9 л).