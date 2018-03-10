10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

Мнения

10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

По данным аналитиков, наиболее доступен гаджет в Швейцарии.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Путин увидел свои фотографии верхом на медведе В Сети появилась запись переговоров пилотов «American Airlines», которые стали очевидцами появления НЛО Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине Сооснователь Mail.Ru Group инвестировал в беспилотные грузовики Зимние Параолимпийские игры открылись в Пхенчхане В России появятся кроссовки Puma с героями «Винни Пуха» и «Ну, погоди!» Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат Фанаты назвали Дмитрия Маликова "черепашкой-ниндзя" Врачи в Тюмени удалили опухоль у мужчины, о которой он не знал Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью Российские индексы на Мосбирже показывают небольшие минусы Запуск блока №1 на Ленинградской АЭС-2 является событием мирового масштаба
| | Бюджетный хэтчбек Mitsubishi Mirage получил лимитированную версию

Бюджетный хэтчбек Mitsubishi Mirage получил лимитированную версию

Сегодня, 08:52

Компания Mitsubishi разработала специальную версию 5-дверного хэтчбека Mirage, которая получила название Limited Edition. Японская новинка предназначена для авторынка Таиланда.

 

Бюджетный хэтчбек Mitsubishi Mirage получил лимитированную версию

 

Новая модификация Mitsubishi Mirage может быть выполнена в красном или белом цвете. Наряду с этим в обоих случаях крыша, корпуса боковых зеркал, стойки, колёсные диски и спойлер окрашены в чёрный цвет.

 

Салон нового Mitsubishi Mirage Limited Edition оформлен в черно-красных тонах, при этом селектор коробки передач украсила красная прострочка. Список оснащения автомобиля включает две подушки безопасности, ABS, EBD и систему мультимедиа с тачскрином и управлением при помощи голоса.

 

Бюджетный хэтчбек Mitsubishi Mirage получил лимитированную версию

 

Бюджетный хэтчбек Mitsubishi Mirage получил лимитированную версию

 

Бюджетный хэтчбек Mitsubishi Mirage получил лимитированную версию

 

Бюджетный хэтчбек Mitsubishi Mirage получил лимитированную версию

 

Как и обычная модель, новинка получила под капот 1,3-литровый 3-цилиндровый двигатель, выдающий 78 лошадиных сил. Особый хэтчбек предлагается исключительно с бесступенчатой трансмиссией, хотя стандартное авто может оснащаться также МКПП. Тяга передаётся исключительно на переднюю ось. Цены на эксклюзивный Mitsubishi Mirage Limited Edition стартуют от 564 000 бат (около 1 034 000 рублей).

 


Яна Васильева
Новости по теме
Стали известны цены нового Mitsubishi Mirage
Стали известны цены нового Mitsubishi Mirage

В Сети появились сведения о новом Mitsubishi Mirage и его стоимости. По предварительным оценкам, автомобиль будет иметь ценник примерно в 12,5 тысяч долларов.

Mitsubishi в 2016 году обновит бюджетные хэтчбек и седан Mirage
Mitsubishi в 2016 году обновит бюджетные хэтчбек и седан Mirage

Представители известного автомобилестроителя Mitsubishi сообщили о том, что в 2016 году обновят бюджетные хэтчбек, а также седан Mirage. По предварительным

Уже известна стоимость нового Mitsubishi Mirage
Уже известна стоимость нового Mitsubishi Mirage

Стало известно о стоимости нового автомобиля Mitsubishi Mirage. Цена на модель стартует от $11 490, он будет стоить дешевле предшественника.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости