Бюджетный хэтчбек Mitsubishi Mirage получил лимитированную версию

Компания Mitsubishi разработала специальную версию 5-дверного хэтчбека Mirage, которая получила название Limited Edition. Японская новинка предназначена для авторынка Таиланда.

Новая модификация Mitsubishi Mirage может быть выполнена в красном или белом цвете. Наряду с этим в обоих случаях крыша, корпуса боковых зеркал, стойки, колёсные диски и спойлер окрашены в чёрный цвет.

Салон нового Mitsubishi Mirage Limited Edition оформлен в черно-красных тонах, при этом селектор коробки передач украсила красная прострочка. Список оснащения автомобиля включает две подушки безопасности, ABS, EBD и систему мультимедиа с тачскрином и управлением при помощи голоса.

Как и обычная модель, новинка получила под капот 1,3-литровый 3-цилиндровый двигатель, выдающий 78 лошадиных сил. Особый хэтчбек предлагается исключительно с бесступенчатой трансмиссией, хотя стандартное авто может оснащаться также МКПП. Тяга передаётся исключительно на переднюю ось. Цены на эксклюзивный Mitsubishi Mirage Limited Edition стартуют от 564 000 бат (около 1 034 000 рублей).

Яна Васильева